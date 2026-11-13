Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El Concejo Deliberante aprobó una plataforma digital para modernizar el servicio de taxis y reforzar los controles municipales. El desarrollo costará 85 millones de pesos y estará a cargo de una empresa local.

El Concejo Deliberante de General Pico aprobó la creación de una aplicación municipal para modernizar y agilizar el servicio de taxis. El proyecto prevé una inversión de 85 millones de pesos, que se abonará en diez cuotas, y estará a cargo de una empresa local especializada en localización y seguimiento de flotas.

La iniciativa fue avalada durante la decimonovena sesión ordinaria anual. Desde el Concejo señalaron que la herramienta busca anticiparse a la posible llegada de plataformas como Uber y DiDi, que ya funcionan en Santa Rosa.

Qué funciones tendrá la aplicación de taxis

El cuerpo aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza que establece un modelo de convenio entre Alltrack S.A. y la Municipalidad de General Pico. La propuesta contempla incorporar tecnología para mejorar la trazabilidad digital del Transporte Urbano de Pasajeros y facilitar el acceso al servicio.

La plataforma permitirá solicitar un taxi desde dispositivos móviles, consultar la identificación del vehículo y del conductor y acceder a información del viaje. También incluirá opciones para valorar el servicio, presentar reclamos y pedir asistencia, además de herramientas destinadas a agilizar el trabajo de los conductores y fortalecer la fiscalización municipal.

La aplicación no reemplazará el servicio tradicional de taxis: funcionará como un recurso tecnológico para mejorar la gestión de los viajes y reforzar la seguridad.

Nuevas tarifas de taxis en General Pico

En la misma sesión, el Concejo aprobó por mayoría la actualización del cuadro tarifario, acordada previamente con representantes del sector. La ficha diurna costará 196 pesos y la nocturna, 206 pesos; ambas se aplican cada 90 metros de recorrido.

La bajada de bandera quedó fijada en 2.562,54 pesos y el minuto de espera, en 394,23 pesos. Los nuevos valores entrarán en vigencia cuando se promulgue la ordenanza.

Beneficios comerciales y extensión de las sesiones

Además, por unanimidad, se aprobó una ordenanza para implementar y administrar una aplicación de marca blanca del Programa de Beneficios General Pico. La herramienta apunta a promover el consumo local, facilitar el acceso a descuentos y ofrecer nuevas opciones de promoción a los comercios adheridos.

En otro punto, los concejales aprobaron por unanimidad un decreto de la Presidencia del Concejo para extender el actual período de sesiones hasta el 31 de diciembre.