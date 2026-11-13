Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El ministro Alfredo Intronati confirmó que se licitaron los trabajos sobre la Ruta Provincial 102, en los accesos norte de la localidad. Además, pidieron iluminar con paneles solares el cruce de las rutas 102 y 11, cerca de Rucanelo.

La construcción de dársenas en los dos accesos norte de Eduardo Castex, sobre la Ruta Provincial 102, ya fue licitada. Así se lo confirmó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, al diputado provincial Sergio Pregno, autor de un pedido para concretar la obra.

“En poco tiempo va a tener realizada esa obra que usted está solicitando”, le respondió el funcionario al legislador oriundo de Eduardo Castex.

Dársenas en la Ruta Provincial 102

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita la construcción de las dársenas para mejorar la seguridad vial en los dos accesos norte de la localidad. Pregno había pedido que los trabajos fueran incorporados al Plan de Obras Públicas.

En otra iniciativa, el diputado y otros legisladores radicales solicitaron al Gobierno provincial que disponga la iluminación con paneles solares de la intersección de las rutas provinciales 102 y 11, al oeste de Rucanelo.

Pedido de medidas de seguridad cerca de Rucanelo

El proyecto también plantea que la Dirección Provincial de Vialidad analice con carácter urgente las medidas necesarias para incrementar la seguridad vial en ese sector.

Los fundamentos describen el lugar como un cruce en forma de “T”: allí termina la Ruta Provincial 102 y los conductores deben girar para incorporarse a la Ruta Provincial 11.