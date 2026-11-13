La Comisión de Hacienda aconsejó por mayoría aprobar el proyecto, que seguirá su tratamiento en el recinto. Los ministros detallaron las partidas previstas para obras, conectividad y políticas sociales.

La Comisión de Hacienda, presidida por el diputado Daniel Lovera, emitió dictamen por mayoría para aconsejar la aprobación del Presupuesto 2027 de La Pampa. La decisión llegó después de tres días de reuniones con ministros provinciales, que expusieron el destino previsto para los recursos de sus áreas. El proyecto continuará su tratamiento en el recinto en las próximas sesiones.

En la última jornada participaron los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Alvarez; y de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld.

Obras públicas y rutas provinciales en el Presupuesto 2027

Intronati informó que su cartera contará con $403.382.498.438, incluidos los gastos de funcionamiento, equivalentes al 12,29 % del presupuesto general. La inversión destinada específicamente a infraestructura alcanzará los $283.012.735.096, un 8,62 % del total.

El ministro señaló que la participación del área cayó frente a años anteriores: había sido del 22 % en 2022 y del 21 % en 2023. Atribuyó la reducción al retiro de fondos nacionales y a una deuda de $113.000 millones que Nación mantiene con La Pampa, luego de que la Provincia asumiera con recursos propios obras nacionales paralizadas, entre ellas 15 Centros de Desarrollo Infantil, trazas viales y trabajos de saneamiento.

La Dirección Provincial de Vialidad concentrará el 39 % de los recursos del área; el IPAV, el 28 %; la Dirección General, el 14 %; el Ministerio, el 11 %; y la Administración Provincial del Agua, el 8 %. También se mantendrán los subsidios provinciales a las empresas de transporte para sostener la conectividad entre localidades, ante los recortes nacionales.

Rutas, hospitales y centros de salud en La Pampa

El proyecto prevé reforzar los fondos para Vialidad y sostener las rutas provinciales. Entre las iniciativas estratégicas para el oeste pampeano se encuentran la construcción del Nodo Estratégico de 25 de Mayo, en la intersección de las rutas 151 y 20, y la continuidad de la obra de toma en Casa de Piedra.

Intronati también aseguró que seguirán las obras del Hospital Nivel 3 de Santa Isabel y del Hospital Nivel 4 de La Adela. Además, se construirán centros de salud en La Reforma, Casa de Piedra, Luan Toro y en el barrio Santa María de las Pampas, en Santa Rosa.

En educación, se prevé terminar trabajos ya iniciados: el SUM de Chacharramendi, en Claro en el Monte; la escuela de Gobernador Duval; el nuevo colegio secundario de Speluzzi; la escuela de Algarrobo del Águila; y las obras en las chacras de 25 de Mayo. A esas iniciativas se suman el colegio secundario de Conhello, el Colegio Profesional N.º 11 y la Escuela 34 de Realicó.

Saneamiento, seguridad y servicios provinciales

El plan contempla la continuidad de las redes cloacales de Villa Alonso y del sector de las calles Salta, Jujuy y zonas aledañas. En Toay comenzará la construcción de una cisterna de cinco millones de litros, ya licitada, y se ejecutarán desagües cloacales en el barrio Lowo Che.

En Santa Rosa, se ampliará el Instituto Superior Policial y se terminará la Alcaidía de la Unidad Regional. La obra incorporará 16 nuevas celdas, que estarán disponibles a comienzos del próximo año.

Al cerrar la jornada, el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, calificó el intercambio con los legisladores como una discusión adulta y afirmó que se respondieron las consultas de los diputados, incluidos los de la oposición. Sobre el proyecto, sostuvo: "Es un presupuesto equilibrado, sin endeudamiento, con un fuerte impulso hacia todo lo que es el sector productivo, hacia todo lo entramado del sector productivo, que creemos que es un sector que hoy por hoy está sufriendo fuertemente las consecuencias de esta crisis económica. Y también se garantizan los servicios esenciales que debe prestar el Estado, servicios esenciales de calidad, como estamos acostumbrados todos los pampeanos".

Partidas para asistencia social y conectividad

El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos recibirá $111.267.000.000, casi el 3,4 % del presupuesto provincial. Diego Alvarez explicó que esos recursos permitirán sostener políticas alimentarias y acompañar a sectores vulnerables, en particular a personas con discapacidad y personas mayores que necesitan ayuda para afrontar el pago de servicios, especialmente la luz y el gas.

Alvarez destacó además la implementación del Programa Pilquén y el desarrollo del Índice de Vulnerabilidad Social (IVS). Según indicó, la última medición nacional situó la indigencia en La Pampa en el 5,3 %, mientras que el IVS la ubicó en el 4,9 %. "Lo novedoso de estos tiempos es que han convergido las mediciones del Indec con el IVS, que antes estaban muy separados", afirmó, y definió a Pilquén como "una herramienta trascendental".

Por su parte, el Ministerio de Conectividad y Modernización contará con casi $29.000 millones, poco menos del 1 % del presupuesto total. Curciarello señaló que la partida permitirá avanzar con obras de Empatel, ejecutar los programas en marcha y brindar servicios a los organismos del Estado provincial y a la ciudadanía.