El ministro Diego Álvarez expuso ante la comisión de Hacienda y Presupuesto los fondos previstos para su cartera. La asignación equivale a casi el 3,4 por ciento del presupuesto provincial y apunta a sostener la asistencia alimentaria y social.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, presentó ante la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados el detalle de las inversiones previstas para su área. El encuentro fue encabezado por el titular de la comisión, Daniel Lovera, y contó con la participación del equipo de trabajo del ministerio.

Álvarez informó que la cartera contará con $111.267.000.000, una suma que representa casi el 3,4 por ciento del presupuesto provincial. El funcionario consideró que el monto es similar al del año pasado y que permitirá mantener las políticas vigentes.

“Creemos que un presupuesto que nos permite sostener las políticas sociales que se vienen desarrollando. Es un ministerio que tiene siete subsecretarías y lo presupuestado tiene que ver, más o menos, con la ejecución presupuestaria que hemos tenido en este 2026”.

Asistencia alimentaria y acompañamiento social

El ministro explicó que los recursos se destinan principalmente a la política alimentaria y la asistencia social, con especial atención a los sectores más vulnerables. También mencionó el acompañamiento a personas con discapacidad y personas mayores, a quienes se brinda ayuda para afrontar el pago de servicios, en particular las facturas de luz y gas.

Álvarez señaló que el costo de los alquileres es “otro de los mayores flagelos que tienen hoy los sectores más vulnerables”. Vinculó esa situación con la falta de obra pública nacional y con “una decisión política de no construir viviendas a lo largo y ancho del país”. Si bien destacó que el gobierno provincial impulsa viviendas mediante operatorias propias, advirtió que las dificultades para los sectores populares son muy grandes.

En ese contexto, sostuvo que la apuesta provincial a la producción y la generación de empleo es el principal motor del gobierno, mientras que a su ministerio le corresponde atender “las consecuencias de los modelos económicos a nivel nacional”. También afirmó: “Creemos que estamos en condiciones de poder afrontarlo para el año 2027 con el presupuesto que contamos”.

El programa Pilquén y el Índice de Vulnerabilidad Social

Durante su exposición, el titular de Desarrollo Social destacó el papel del programa Pilquén, que reúne información sobre grupos familiares beneficiarios o postulantes a programas sociales. “Sin el programa Pilquén estaríamos tanteando la situación, sin certezas ninguna”, expresó. Aclaró que no se trata exclusivamente de una herramienta asistencial y mencionó, entre las actividades registradas, al programa Pro-vida.

Según explicó, los datos recopilados permiten elaborar estadísticas y medir el impacto de las políticas públicas mediante el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), que se nutre de la información de Pilquén. “El IVS nos ha permitido ir monitoreando desde el año 2023 a la fecha cuáles han sido los impactos reales y concretos”, afirmó.

Álvarez señaló que las mediciones del INDEC y las del IVS, que anteriormente mostraban diferencias, comenzaron a converger. Como referencia, indicó que la última medición nacional ubicó la indigencia en la provincia en 5,3 por ciento, mientras que el IVS registró un 4,9 por ciento. “Cualquier número de indigencia, de pobreza, siempre es sumamente doloroso, porque la gente que está en una situación de indigencia, es decir que no tiene ingresos suficientes para poder tener garantizado el acceso a una alimentación adecuada”, expresó.

Las diferencias entre las mediciones sociales

El ministro afirmó que su cartera confía en sus propios relevamientos y considera que reflejan situaciones observadas en el territorio. Sobre el INDEC, sostuvo: “Yo no puedo emitir un juicio valor respecto a lo que hace el Indec, son datos estadísticos. Creemos en la honestidad de las mediciones”. Sin embargo, advirtió que la canasta utilizada para medir pobreza e indigencia tiene “más de 20 años de antigüedad”, una situación que, dijo, genera un desfasaje.

Al comparar las metodologías, Álvarez indicó que el INDEC utiliza 660 encuestas para el conglomerado Santa Rosa-Toay y explicó que “da lo mismo si las respondés o no, porque se extrapolan los datos, por lo cual puede haber una deformación en esa medición”. En cambio, aseguró que su ministerio realiza en esa zona más de 2.200 muestras, todas respondidas.

Además, detalló que las más de 3.300 encuestas provinciales corresponden a contactos directos con grupos familiares visitados y relevados en sus domicilios. Al cerrar la presentación, reiteró que los fondos previstos permitirán sostener las políticas alimentarias y el acompañamiento a los sectores vulnerables. También agradeció a la vicegobernadora Alicia Mayoral por su presencia en estos encuentros y por los aprendizajes sobre el tratamiento de jóvenes en la Cámara, que luego se aplicaron en el programa ministerial “Aprender a gobernar”.