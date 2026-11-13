Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 4 min de lectura

El encuentro interdisciplinario se realiza en el Hospital René Favaloro de Santa Rosa y reúne a equipos sanitarios de toda la provincia. La agenda incluye experiencias clínicas, investigaciones, talleres y mejoras en la atención pediátrica.

Las Jornadas Interdisciplinarias de Salud comenzaron este jueves en el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro, en la ciudad de Santa Rosa, y se extenderán hasta mañana 13 de noviembre. Bajo el lema “Hechos que cuidan, cuidados que transforman”, el encuentro reúne a equipos de distintos servicios y establecimientos asistenciales de La Pampa.

Durante la apertura, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, dio la bienvenida a los participantes y agradeció especialmente al Departamento de Enfermería por organizar la actividad. “Es un orgullo darle la bienvenida a esta nueva jornada interdisciplinaria. Buscamos compartir conocimientos científicos e intercambiar experiencias que reflejen la realidad asistencial de nuestra Provincia”, expresó.

Trabajo en red y fortalecimiento de la salud pública pampeana

Vera señaló que las características geográficas y demográficas de La Pampa hacen indispensable la coordinación entre los servicios. “Nuestra Provincia tiene particularidades, es un territorio extenso y con baja densidad poblacional. Por este motivo, trabajar en red es fundamental para garantizar una atención oportuna y de calidad en cada rincón de nuestro territorio”, afirmó.

El funcionario sostuvo que las jornadas permiten fortalecer las herramientas de los equipos y poner en valor los avances sanitarios. También atribuyó esos logros a la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto, a quien señaló como impulsor de la prioridad otorgada a la salud de las y los pampeanos.

“Frente al abandono a nivel nacional, este Gobierno provincial continúa invirtiendo en salud: en nuevos edificios para los establecimientos asistenciales, en ampliaciones edilicias, en el abastecimiento constante de medicamentos e insumos, y en la incorporación de personal altamente capacitado”, enfatizó Vera.

La planta de Enfermería llegó a 1.400 agentes

Entre los datos destacados, el subsecretario indicó que Enfermería pasó de un promedio histórico de entre 960 y 1.000 agentes a una planta permanente de 1.400 enfermeros y enfermeras, distribuidos de manera equitativa en el territorio provincial. Añadió que se registraron avances similares en otras especialidades para potenciar la capacidad de resolución local.

El programa contempla exposiciones de experiencias clínicas, investigaciones y proyectos de mejora, además de disertaciones de especialistas pampeanos y de otras provincias, conversatorios y talleres de simulación. Los temas abarcan desde la atención primaria y la internación domiciliaria hasta los cuidados neonatales y el abordaje integral del accidente cerebrovascular (ACV).

“Gracias por tomarse el tiempo de preparar sus trabajos y compartirlos con colegas”, expresó Vera al cerrar su intervención y dar inicio formal a las dos jornadas.

Derivaciones pediátricas y atención en toda la provincia

Una de las disertantes centrales fue Susana Pérez, médica pediatra intensivista, auditora interna y coordinadora del Equipo Provincial de Derivaciones Pediátricas del complejo hospitalario. Presentó los resultados del trabajo colaborativo “Hechos que cuidan, procesos que transforman”, realizado junto con la trabajadora social Alina Aguilera y Natalia Martínez, secretaria de la división pediátrica del Hospital Favaloro.

Pérez explicó que la exposición mostró la evolución del servicio y el aporte de una gestión organizada para ampliar la capacidad resolutiva de la salud pública y optimizar la atención pediátrica en toda La Pampa. “La iniciativa surgió de la necesidad de consolidar un circuito organizado, institucionalizado y digitalizado para que todos los profesionales de la provincia canalicen las derivaciones pediátricas de manera eficiente”, señaló.

El equipo analizó nueve años de trayectorias de derivación provincial, desde 2017 hasta la fecha. Ese diagnóstico permitió ajustar los circuitos de atención, actualizar pautas de seguimiento con centros de referencia nacionales y fortalecer el vínculo con especialistas locales, con el objetivo de resolver de manera oportuna cada vez más controles y tratamientos complejos dentro de la provincia.

Equipos itinerantes para ampliar la capacidad de atención

La médica también mencionó las auditorías en terreno y la articulación con la Delegación de Salud en Casa de la Pampa para evaluar las condiciones de retorno de los pacientes. Además, destacó la creación de vínculos directos con los equipos de los centros de referencia nacionales y la identificación de referentes responsables en la provincia.

La incorporación y consolidación de equipos itinerantes de subespecialidades pediátricas clínicas y quirúrgicas fue otro de los pilares del proceso, ya que incrementó la capacidad de resolución local. Pérez recordó asimismo el aporte pionero del cardiocirujano Javier Cornelis, quien hace dos décadas impulsó un camino que luego permitió sumar nuevos equipos.

Al concluir, la profesional sostuvo que la transformación del servicio fue posible por el acompañamiento y la decisión política del Gobierno de La Pampa de fortalecer la salud pública. “Sin gestión y sin decisión política, esto habría sido imposible”.