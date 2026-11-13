Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La iniciativa recibió despacho favorable y continuará su tratamiento en el recinto durante las próximas sesiones. El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, destacó el intercambio con los diputados y afirmó que el proyecto no prevé endeudamiento.

El proyecto de presupuesto 2027 obtuvo dictamen favorable y avanzará ahora al recinto, donde será tratado en las próximas sesiones. Durante el debate, funcionarios expusieron ante los diputados en qué se invertirán los recursos previstos para sus áreas.

Bisterfeld defendió el proyecto de presupuesto 2027

Antes de la emisión del dictamen, el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, mantuvo el último encuentro con los legisladores. Tras la reunión, consideró que el intercambio se desarrolló en buenos términos y destacó la participación de la oposición.

“entiendo que ha sido una discusión muy adulta, hemos tratado de explicar todas las dudas y preguntas que tenían los diputados, hemos intercambiado muchísimo con los diputados de la oposición”.

El funcionario sostuvo que las consultas fueron respondidas y describió la iniciativa como un presupuesto equilibrado, sin endeudamiento y con impulso al sector productivo. También señaló que contempla la prestación de servicios esenciales por parte del Estado.

Un presupuesto sin endeudamiento y con foco productivo

“Creemos que hemos evacuado las dudas. Es un presupuesto equilibrado, sin endeudamiento, con un fuerte impulso hacia todo lo que es el sector productivo, hacia todo lo entramado del sector productivo, que creemos que es un sector que hoy por hoy está sufriendo fuertemente las consecuencias de esta crisis económica. Y también se garantizan los servicios esenciales que debe prestar el Estado, servicios esenciales de calidad, como estamos acostumbrados todos los pampeano”.