Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El docente de Ingeniero Luiggi y fundador del Club de Ciencias Eureka recibió una mención de honor por su aporte a la formación de jóvenes y al desarrollo científico y tecnológico en La Pampa.

El Senado de la Nación distinguió a Lucas Martín Mazzaroni, docente de Ingeniero Luiggi y fundador del Club de Ciencias Eureka, por su trayectoria en la formación de jóvenes y su aporte a la ciencia y la tecnología en La Pampa. La mención de honor fue otorgada a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, por iniciativa del senador nacional Daniel Bensusán.

“Es un orgullo que un docente pampeano reciba este reconocimiento. Lucas viene realizando un trabajo muy importante, generando oportunidades para que nuestros jóvenes puedan investigar, aprender y desarrollar sus propias ideas. Su trayectoria demuestra que desde el interior del país también se pueden llevar adelante proyectos que trascienden las fronteras de nuestra provincia”, destacó Bensusán.

La trayectoria de Lucas Mazzaroni en ciencia y tecnología

Mazzaroni es locutor nacional universitario, comunicador social y profesor en Tecnología. Además, cuenta con formación en programación y robótica. En 2017 fundó el Club de Ciencias Eureka en el Colegio Secundario Héroes de la Patria, de Ingeniero Luiggi.

Desde entonces, acompaña a estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación, robótica, programación e innovación tecnológica. Bajo su coordinación, jóvenes pampeanos obtuvieron reconocimientos en competencias científicas de Argentina, México, Chile y Brasil.

Participación en encuentros internacionales

En 2022, Mazzaroni fue designado delegado nacional de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT). Desde 2023, también participa en la organización de encuentros internacionales como INFOMATRIX y ROBOMATRIX Argentina, que convocan a estudiantes y docentes de distintas provincias y países.

Durante la ceremonia, el docente expresó su alegría por la distinción. “Estoy muy emocionado, casi no tengo palabras para este momento”, manifestó. También sostuvo que el reconocimiento representa un impulso para continuar acercando la ciencia y la tecnología a los más jóvenes y destacó la importancia de convertir sus ideas en proyectos que aporten soluciones a distintas problemáticas.

“Queremos que nuestros jóvenes tengan oportunidades y que puedan aportar soluciones desde distintas áreas: lo social, lo tecnológico y lo ambiental, pensando en los demás. Esa es nuestra misión como profesores, ser mentores y acompañantes”, señaló Mazzaroni.

El valor de la educación pública

Al cierre, Bensusán remarcó la importancia de fortalecer la educación pública y acompañar a los docentes que trabajan para ampliar las oportunidades de formación y desarrollo de los jóvenes pampeanos.