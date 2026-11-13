Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El intendente recorrió Santa María de las Pampas y Micaela García, donde se realizaron trabajos de mantenimiento, limpieza y puesta en valor. También confirmó la pavimentación de cinco cuadras alrededor de las escuelas del barrio.

El intendente Di Nápoli recorrió los barrios Santa María de las Pampas y Micaela García, donde el municipio desplegó tareas de mantenimiento vial, saneamiento y recuperación de espacios públicos. Durante la visita, confirmó la pavimentación de cinco cuadras en el perímetro de las escuelas primaria y secundaria.

La obra abarcará las calles comprendidas entre Provincialista, Carman, Laferrere y Ferreira y apunta a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, especialmente durante los días de lluvia. “En nuestro plan de obras está el Santa María también”, afirmó el jefe comunal tras reunirse con Daniel Prezzavento, director del colegio secundario Santa María de las Pampas.

Pavimentación y trabajo conjunto con los vecinos

En diálogo con vecinos, Di Nápoli destacó la articulación con las instituciones barriales y el compromiso de la comunidad. “Lo habíamos prometido y acá estamos: ordenando el barrio, limpiando y embelleciéndolo. Tenemos que cuidarlo entre todos para tener las calles libres y que puedan entrar sin problemas el camión recolector, el patrullero o la ambulancia”.

El intendente también valoró el trabajo de la Comisión Vecinal y las acciones municipales. “Tenemos una Comisión Vecinal que trabaja y un municipio que se puso la camiseta e hizo lo que tenía que hacer. Siempre van a faltar cosas, pero esto hay que ponerlo en valor”.

Trabajos viales y mejoras en espacios públicos

Las tareas comenzaron el martes y estuvieron a cargo de cuadrillas de Obras Públicas, Saneamiento Urbano, la Planta de Asfalto Municipal, Tránsito, Gestión Social, el EMHSU —Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana— y el equipo de AGUA —Acción y Gestión Urbana del Agua—.

En materia vial, se realizó mantenimiento con motoniveladoras en calles internas de ambos barrios, además de bacheo y perfilado y calzado de cordones en Tello Norte. También se repararon bocas de registro en las calles Aristóbulo del Valle y Tello.

Detrás del jardín, en la esquina de Provincialista y Carman, se niveló el terreno y se retiraron dos columnas de alumbrado en desuso. Además, se pintó el anfiteatro barrial, donde el artista local Santiago Amrein realiza murales con la guarda pampa como protagonista.

Limpieza urbana y controles en el centro de agua

Las cuadrillas cortaron el pasto, desmalezaron sectores y retiraron escombros del boulevard Víctor Arriaga y del parque ubicado en Arriaga y Carlos Gardel. También limpiaron cordones en las arterias asfaltadas, pintaron sendas peatonales y notificaron y removieron vehículos abandonados.

En el Centro de Abastecimiento de Agua Potable Este, situado en Favaloro y Ortiz, se limpiaron y desmalezaron los espacios, se revisaron las bombas y se controló la calidad del agua potable.