La iniciativa se realizó frente a la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa, durante los paros docente y no docente. Además de visibilizar el reclamo por la ley de financiamiento universitario, ofrecieron comida y agua a estudiantes y trabajadores.

Estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) organizaron un guisazo frente a la sede central de la calle Coronel Gil. La actividad defendió la educación pública, acompañó los paros docente y no docente y buscó visibilizar el reclamo por el financiamiento universitario.

La iniciativa fue impulsada por el Frente Universitario Pampeano. Santiago Bocasso, consejero superior de la UNLPam por esa agrupación, explicó: “Hoy estamos transitando un paro docente y un paro no docente, y nos pareció importante como medida de lucha y para visibilizar que hace más de un año que el gobierno nacional no cumple la ley de financiamiento universitario, realizar este guiso”.

Comida para estudiantes durante el paro no docente

El guisazo estuvo “especialmente apuntado a las y los estudiantes, que no tuvieron comedor por el paro no docente, para poder acercarles un plato de comida”, señaló Bocasso. También repartieron porciones de guiso y botellas de agua entre docentes, no docentes y otras personas que se acercaron a acompañar la medida.

Los organizadores aclararon que la propuesta no buscó contrarrestar el paro no docente, sino acompañar a quienes concurren al comedor universitario y hacer visible el reclamo.

Paros en la UNLPam por la ley de financiamiento universitario

“Esta es una medida más de todas las que ha hecho la comunidad universitaria a lo largo de este año; esto nos parece que es otra manera de visibilizar y también de construir un poco de comunidad. Además de estar siempre en un reclamo permanente e insistir en que el gobierno no está cumpliendo la ley, también es importante generar estos espacios de encuentro y de discusión para contar qué es lo que está pasando acá en la universidad”, expresó Bocasso.

Durante el último mes, los trabajadores no docentes realizaron un paro por semana para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En la jornada de la actividad no asistieron a sus puestos de trabajo y anunciaron que volverán a parar el lunes 16.

Por su parte, docentes de la UNLPam se sumaron a una medida de fuerza convocada por ConaduH en todo el país. El paro comenzó ese día y se extenderá hasta el 18 de noviembre.