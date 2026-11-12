Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El DNI regular costará 20.000 pesos y el pasaporte ordinario, 130.000 pesos. También se estableció cómo solicitar la exención del pago para personas sin recursos suficientes.

Los precios del DNI y el pasaporte aumentarán desde el 21 de noviembre. El documento nacional de identidad regular tendrá un costo de 20.000 pesos, mientras que el pasaporte ordinario pasará a valer 130.000 pesos.

Cuánto costará cada tipo de DNI

El nuevo cuadro tarifario fijó el DNI exprés en 52.000 pesos y el DNI al instante en 114.000 pesos. En tanto, el documento para personas extranjeras tendrá un valor de 40.000 pesos.

Nuevos precios del pasaporte

Además del pasaporte ordinario, el pasaporte exprés costará 260.000 pesos y el de resolución inmediata, 429.000 pesos. Los documentos de viaje especiales y los pasaportes excepcionales tendrán un precio de 130.000 pesos.

Cómo solicitar el DNI gratuito

Las disposiciones contemplan un procedimiento para que las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes puedan acceder al DNI gratuito. El beneficio podrá otorgarse mediante una evaluación automática del RENAPER, a partir del cruce de información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Si la exención no se concede de manera automática, se podrá solicitar mediante un Certificado de Gratuidad, emitido por un profesional de Trabajo Social o de áreas afines que se desempeñe en una institución asistencial.

El ministerio aclaró que tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantiza por sí solo la gratuidad. También será necesario acreditar que no se cuenta con recursos económicos suficientes.