Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

Las desvinculaciones se produjeron hace unos 15 días en la estación ubicada en avenida Luro y Poblador Desconocido. El gremio pidió una reunión con la cámara empresarial.

Cinco trabajadores y trabajadoras fueron despedidos de una estación de servicio Puma situada en la intersección de avenida Luro y Poblador Desconocido, en Santa Rosa. Las desvinculaciones ocurrieron hace aproximadamente 15 días.

Las personas afectadas recurrieron a abogados del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garage, Playa de Estacionamiento y otros. Una de ellas, en cambio, habría optado por contratar asesoramiento legal privado.

El gremio pidió una reunión con la cámara empresarial

Desde el sindicato indicaron que ya solicitaron un encuentro con la cámara empresarial para conocer su postura sobre los despidos. “Ya pedimos una reunión con la cámara empresarial y veremos qué tienen para decir”, expresaron.

“Por lo menos de los cinco despidos cuatro están con nosotros. Uno de ellos vino, se informó y aparentemente está con un abogado personal”.

Antecedente de daños en la estación Puma

La estación de servicio había sufrido daños en su estructura durante la tormenta de febrero, cuando se produjo la caída del techo.