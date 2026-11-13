Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

La actividad sobre acto administrativo reunió a trabajadores de distintas localidades, de manera presencial y virtual. El PROCAAP cerrará su calendario anual el 17 de noviembre con un curso sobre firma digital.

Agentes públicos de distintas localidades de La Pampa participaron de una capacitación sobre acto administrativo y Derecho Administrativo, organizada por el PROCAAP. La actividad se realizó de manera presencial en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y también tuvo asistentes conectados por Zoom.

En Santa Rosa, el encuentro se desarrolló en forma presencial. Por videoconferencia participaron trabajadores de General Pico, Telén, Toay y General Acha, entre otras localidades.

Capacitación sobre acto administrativo en La Pampa

La formación estuvo a cargo de la fiscal de Estado, Romina Smith, y tuvo como objetivo fortalecer y actualizar los conocimientos de las y los agentes en materia de Derecho Administrativo. El contenido hizo foco en el acto administrativo y su análisis a partir de sentencias judiciales.

Con esta iniciativa, el PROCAAP continúa impulsando espacios de formación y actualización profesional para fortalecer las capacidades de los equipos de trabajo y contribuir a mejorar la gestión pública provincial.

El PROCAAP cerrará su calendario con un curso sobre firma digital

Como cierre de su calendario anual de actividades, el programa realizará el próximo 17 de noviembre la capacitación “Firma digital: Nociones generales, usos y aplicación en el ámbito profesional”. La propuesta estará a cargo de Carmen Sierra, subsecretaria de Modernización.

La actividad tendrá una instancia presencial en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de noviembre y se realizan a través del sistema del programa: procaapinscripciones.lapampa.gob.ar.