Estudiantes, docentes y referentes participan de la cuarta edición provincial en Santa Rosa. La jornada incluye proyectos, intercambio de experiencias y la planificación de nuevas actividades para 2027.

El Recreo Mercantil de Santa Rosa es sede este jueves del 4° Encuentro Provincial de Cooperativas y Mutuales Escolares de La Pampa. La jornada reúne a estudiantes, docentes y referentes para compartir experiencias, presentar iniciativas y planificar actividades para 2027.

La apertura contó con la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco), Jorge Páez, y el titular de la Federación de Mutuales de La Pampa (Femulpa), Rodrigo Genoni.

Cooperativas escolares y compromiso de los estudiantes

Feuerschvenger destacó «el crecimiento de las experiencias escolares y el compromiso de los estudiantes con las problemáticas sociales». También agradeció a los equipos directivos y docentes «que habilitan espacios en las instituciones para desarrollar estos proyectos» y valoró que se hayan sumado escuelas primarias a una propuesta que inicialmente estaba enfocada en el nivel secundario.

La ministra retomó conceptos mencionados por los estudiantes en sus presentaciones, como movimiento, solidaridad, proyecto y comunidad. «Esta es la sociedad que queremos, de la convivencia, de los proyectos colectivos, de preocuparnos y estar con el otro», expresó.

La apuesta provincial al mutualismo y el cooperativismo

Fernández resaltó el compromiso de la provincia con el desarrollo del cooperativismo y el mutualismo. En ese marco, recordó el convenio firmado para que La Pampa sea reconocida como provincia cooperativa y mutualista, la quinta del país en alcanzar esa condición.

El ministro convocó a los estudiantes a sostener los principios y valores del trabajo asociativo. También subrayó «la importancia de las experiencias compartidas y los vínculos construidos en las escuelas. En un contexto individualista, que los jóvenes marquen otro camino a partir del trabajo conjunto», valoró.

Proyectos escolares con impacto en la comunidad

Genoni manifestó su satisfacción «por la cantidad de estudiantes que participan de estas experiencias. Hace una década resultaba impensado alcanzar el nivel de compromiso que hoy muestran las instituciones educativas, las federaciones y los organismos provinciales», dijo.

El titular de Femulpa alentó a los jóvenes a ampliar el alcance de sus proyectos más allá de las escuelas. Mencionó las dificultades de los adultos mayores para acceder a las nuevas tecnologías y los problemas de quienes viven en localidades pequeñas para obtener atención médica especializada.

«Lo que ustedes están sembrando acá en estas cooperativas y en estas mutuales es para ayudar a sus comunidades. Ayudar a los que están adentro de la escuela y ayudar a los que están afuera», sostuvo. Luego resumió el espíritu de estas experiencias con una consigna: «No somos el yo, somos el nosotros».