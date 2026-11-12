El ministro expuso ante la Legislatura los principales datos del Presupuesto 2027 y alertó por el deterioro de las rutas provinciales. También detalló obras previstas en salud, educación, seguridad y agua.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronatti, advirtió que La Pampa podría declarar la emergencia vial ante el deterioro de las rutas y la falta de inversiones nacionales. Lo hizo durante una reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, donde presentó los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2027 para su área.

El encuentro fue encabezado por el diputado Daniel Lovera y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Mayoral, quien siguió la exposición en el lugar. Intronatti sostuvo que la Provincia presentará un presupuesto equilibrado, sin endeudamiento y con prioridades en salud, educación, seguridad, producción y vialidad.

Presupuesto 2027 y fondos para obra pública

El proyecto general, elaborado por el Ministerio de Hacienda, asciende a 3,2 billones de pesos. Para el área de Obras Públicas prevé 403.382.498.438 pesos, incluidos los gastos de funcionamiento y las obras, equivalentes al 12,29 por ciento del total. La inversión específica en obra pública será de 283.012.735.096 pesos, un 8,62 por ciento del presupuesto.

El ministro comparó esas partidas con las de años anteriores: 22 por ciento en 2022, 21 por ciento en 2023, 11 por ciento el año pasado y 12 por ciento este año. Según expresó, la caída está vinculada con el desfinanciamiento nacional. También señaló que, pese a que la obra pública representa una proporción menor, la Provincia sostendrá los trabajos comprometidos.

El Ministerio está integrado por cinco áreas. La Dirección Provincial de Vialidad concentra el 39 por ciento de los recursos; el IPAV, el 28 por ciento; la Dirección General, el 14 por ciento; el Ministerio, el 11 por ciento, y la Administración Provincial del Agua, el 8 por ciento. Intronatti indicó que la participación de Vialidad aumentó de manera significativa por la situación actual.

La deuda nacional y las obras abandonadas en La Pampa

Intronatti recordó que la Legislatura aprobó la emergencia en obra pública, una herramienta que permitió a la Provincia hacerse cargo de trabajos que habían quedado abandonados. Mencionó entre ellos los 15 Centros de Desarrollo Infantil, obras de saneamiento y trabajos en rutas.

Según detalló, asumir esas obras generó una deuda del Estado nacional con La Pampa de 113.000 millones de pesos, equivalente a la mitad de la inversión prevista para 2027. Aun así, aseguró que los trabajos no se interrumpieron y que pueden observarse en distintas localidades, con viviendas, hospitales, centros de salud y rutas en ejecución.

Obras de educación, seguridad y salud

En educación, el ministro enumeró trabajos en marcha en el SUM de Claro en el Monte, la escuela de Gobernador Duval, el nuevo secundario de Speluzzi, la escuela de Algarrobo del Águila y las chacras de 25 de Mayo. También anunció el edificio del nuevo secundario de Conhello, la construcción del Colegio Profesional número 11 y la Escuela 34 de Realicó.

Además, destacó un programa de transferencias de fondos a los municipios para hacer intervenciones menores en establecimientos educativos. De acuerdo con el funcionario, el mecanismo permite responder a las necesidades en aproximadamente 180 días.

En seguridad, informó que avanza la construcción de la alcaldía de la Unidad Regional de Santa Rosa, que tendrá 16 celdas nuevas y cuya finalización está prevista para comienzos del próximo año. También se amplía el Instituto Superior Policial en la capital provincial. La obra de la Unidad Regional de General Pico ya fue terminada.

En salud, mencionó los hospitales de nivel 3 de Santa Isabel y nivel 4 de La Adela, además de nuevos centros de salud en La Reforma, Casa de Piedra, Luan Toro y Santa María de las Pampas. También se realizan ampliaciones y refacciones en los hospitales de Catriló, Luigi y Victorica, trabajos en el hospital Lucio Molas y la construcción de un depósito de medicamentos en Santa Rosa.

La emergencia en salud mental contempla fondos para cinco centros de día: nuevos espacios en Guatraché, Victorica y 25 de Mayo, y obras en edificios existentes de General Pico y General Acha. Sobre el centro oncológico Abudara de General Pico, Intronatti señaló que la licitación ya se realizó y que la obra comenzará en 2027.

Agua potable, saneamiento y obras viales

En el área de la Administración Provincial del Agua, el ministro detalló que están en ejecución obras cloacales en Villa Alonso y en las calles Salta, Jujuy y zonas aledañas, en Santa Rosa. También recordó que durante los dos períodos del actual gobierno se invirtieron 250.000 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria en la capital pampeana.

Entre los proyectos de agua, mencionó una cisterna de cinco millones de litros para Toay, cuya licitación ya se realizó, y obras de reserva en Santa Rosa y General Pico. En la capital, la capacidad se duplicó de 1,7 a 3,34 millones de litros; en General Pico, se triplicó de 3 a 10,2 millones. También anunció desagües cloacales para el barrio Lowo Che de Toay.

Sobre las rutas, Intronatti afirmó que el escenario vial provincial cambió porque el Gobierno nacional dejó de invertir en rutas nacionales, excepto en las concesionadas, las rutas 5 y 188. Aseguró que las rutas 152, 143 y 151 quedaron fuera de esas concesiones y, por ese motivo, están abandonadas. La Provincia solicitó el traspaso de rutas nacionales por medio del gobernador y del ministro Santilli, pero todavía no obtuvo respuesta.

Como alternativa, el funcionario mencionó un proyecto de peaje y aclaró que, según explicó, no se trata de una medida meramente recaudatoria: los pampeanos registrados quedarían exceptuados mediante sus patentes.

“Hoy en las discusiones que tenemos, en las reuniones que tenemos con el directorio de Vialidad, coincidimos en que no estamos muy lejos de mencionar la emergencia vial en la provincia de La Pampa”, advirtió.

El ministro agregó que el último registro contabilizó 965 camiones diarios en las rutas provinciales, frente a los 800 de una medición anterior. También indicó que el 80 por ciento de la circulación dentro de La Pampa se realiza por caminos provinciales.