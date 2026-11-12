El presupuesto del Ministerio de Conectividad y Modernización representa menos del uno por ciento de los recursos provinciales. Curciarello detalló las obras de fibra óptica, telefonía móvil y servicios digitales previstas.

El Ministerio de Conectividad y Modernización de La Pampa contará con un presupuesto de casi 29.000 millones de pesos para obras, programas y servicios. El ministro Curciarello afirmó que los recursos se enmarcan en un presupuesto provincial equilibrado y austero, y permitirán sostener las acciones planificadas.

El funcionario sostuvo que el esquema presupuestario «nos permite cumplir con obras que tenemos previstas a través de Empatel, con la ejecución de todos los programas que tenemos en marcha y con la prestación de los servicios que le damos, desde el ministerio a todo el Estado provincial, a todos los organismos del Estado y a la ciudadanía». También afirmó que «es un presupuesto que cumple con las expectativas de poder llevar adelante las acciones que pensamos concretar».

Presupuesto de Conectividad y Modernización

La partida equivale a poco menos del uno por ciento del presupuesto total de la provincia. Curciarello señaló que esa proporción no refleja por sí sola el alcance de las tareas del área, ya que varias requieren una inversión acotada y una parte de los gastos corresponde a salarios de programadores y al mantenimiento de sistemas ya incorporados.

El ministro explicó que otros recursos se destinan a los servicios que el Estado contrata a Empatel, prestadora de conectividad provincial, además de infraestructura de alojamiento de datos, redes, licencias de software y ciberseguridad.

Fibra óptica y cobertura de telefonía móvil en La Pampa

En materia de infraestructura, Curciarello indicó que la red de fibra óptica provincial pasó de 1.650 kilómetros, cuando Empatel asumió su gestión, a 2.600 kilómetros. La previsión es alcanzar los 3.000 kilómetros al finalizar la gestión del gobernador Sergio Ziliotto.

También comparó la cobertura de telefonía móvil con datos: en 2019 llegaba a 40 localidades y actualmente alcanza a 76. Para este año están previstas, mediante el convenio entre Empatel y Claro, tres torres que brindarán conectividad móvil con datos en las localidades que aún faltan para completar la cobertura en toda La Pampa.

Curciarello afirmó que, cuando se concrete esa expansión, La Pampa será la única provincia con cobertura de señal de datos en todas sus localidades, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, que cuenta con tres localidades.

Obras de Empatel y redes troncales

La provincia tiene 54 redes de fibra óptica, de las cuales 25 pertenecen a Empatel. Además, están previstas redes troncales para seis localidades y una obra de redundancia para asegurar la conexión de Trenel, que ya cuenta con servicio.

Para esos trabajos, Empatel tiene asignados más de 4.500 millones de pesos en el presupuesto. El ministro aclaró que la empresa se sostiene con la comercialización de conectividad, mientras que los aportes estatales permiten avanzar con las obras pendientes.

Por otra parte, en conjunto con APE se incorporaron 100 kilómetros de conectividad entre General Acha y Guatraché, además de sumar a La Adela, Puelches y Limay Mahuida.

Empatel y la continuidad del convenio con Claro

Sobre una posible renovación del acuerdo con Claro, Curciarello dijo que la decisión se tomará cuando finalice su ciclo, de acuerdo con las necesidades de la provincia en materia de telefonía y conectividad. «La necesidad o no de renovarlo, con esa o con cualquier otra empresa, será en virtud de las necesidades que vaya teniendo la provincia en materia de conectividad de telefonía», expresó.

El ministro agregó que la demanda social apunta a una cobertura total del territorio y mencionó las antenas satelitales portátiles como un producto complementario. Al cumplirse el convenio, indicó, se evaluará si corresponde renovarlo y bajo qué condiciones.

Inteligencia artificial y firma digital

En relación con la inteligencia artificial, Curciarello recordó que la provincia firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa para crear un observatorio sobre esa tecnología. Señaló que «a la IA hay que observarla, hay que mirarla» y planteó que debe funcionar como complemento del discernimiento y la inteligencia humana, no como reemplazo.

El funcionario remarcó que las decisiones deben seguir teniendo a las personas como protagonistas y aludió a la necesidad de poner al ser humano como sujeto de derecho y de las políticas públicas. También consideró que todavía queda mucho por recorrer en la materia y que la capacitación del personal, por ahora, se desarrolla mediante charlas.

Sobre la firma digital, sostuvo que la capacitación es central para ampliar su implementación. Para que un documento tenga validez en el sistema CIPADI, Ciudadanía Pampeana Digital, debe contar con firma digital. En la provincia hay 1.900 firmas otorgadas, de las cuales 537 fueron emitidas este año.

Solicitudes de acceso a la información pública

Curciarello informó que durante este año se presentaron 103 solicitudes de acceso a la información. Desde la entrada en vigencia de la ley, el total llegó a 233 pedidos.

Según el ministro, las respuestas se brindaron en un promedio de 26 días, frente al plazo máximo de 30 días establecido por la ley.