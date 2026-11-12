Desocupados de 25 de Mayo bloquearon durante 20 horas el acceso a las instalaciones de AESA para reclamar el cumplimiento del régimen provincial 80/20. Tras la medida, consiguieron puestos de trabajo y el compromiso de recibir capacitaciones.

Un grupo de desocupados de 25 de Mayo realizó una protesta en el acceso a las instalaciones centrales de AESA, en el sector petrolero de El Corcovo. El reclamo apuntó al cumplimiento de la normativa provincial conocida como 80/20, que establece que el 80 por ciento de los puestos de trabajo debe ser ocupado por pampeanos.

La medida comenzó a las 4 de la madrugada y se extendió hasta la medianoche, por un total de 20 horas. Los manifestantes exigieron oportunidades laborales para los vecinos de la localidad, vinculada estrechamente con la actividad hidrocarburífera.

El reclamo por empleo local en El Corcovo

Los desocupados señalaron que venían realizando gestiones para acceder a puestos concretos y expresaron su malestar por lo que consideran incumplimientos de la empresa. La protesta tuvo como eje la prioridad para la mano de obra pampeana en las actividades relacionadas con la industria petrolera.

AESA es una empresa argentina dedicada desde 1948 a prestar servicios para la cadena de explotación petrolera. Entre sus actividades se encuentran la gestión integral de proyectos, el desarrollo de ingeniería, la fabricación de equipos y módulos de proceso, la construcción y el montaje, además de la perforación e intervención de pozos.

Acuerdo con AESA: puestos de trabajo y capacitación

Como resultado de la medida, los manifestantes consiguieron puestos de trabajo y obtuvieron el compromiso de AESA de brindar capacitaciones laborales. El acuerdo respondió a parte de las demandas de quienes reclamaban incorporarse a la actividad petrolera y acceder a más oportunidades de empleo en la zona.