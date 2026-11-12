La delegación municipal recorrió la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y el Parque Lineal. La jornada combinó aprendizaje, recreación y espacios de encuentro.

Una delegación municipal de Algarrobo del Águila viajó a Santa Rosa para compartir una jornada de aprendizaje y recreación junto a participantes del programa Cumelén. También formaron parte del grupo agentes de las áreas comunales de Bromatología y Desarrollo Social.

La actividad, organizada por el municipio que conduce el intendente Oscar Gatica Avecilla, se realizó el martes 10 de noviembre. Desde la comuna señalaron: “en el día martes 10 de noviembre, realizamos un viaje a la ciudad de Santa Rosa junto a nuestros adultos mayores de Cumelén”.

Visita a la Facultad de Agronomía de La Pampa

El primer destino fue la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, donde el grupo participó de una recorrida guiada por un tambo convencional y otro robotizado. Los responsables del establecimiento explicaron cómo funciona el modelo y acompañaron a la delegación durante la visita.

“Durante el recorrido conocimos las distintas etapas del ordeñe, el destino de la leche y los controles de calidad que garantizan un producto seguro. También aprendimos que la tecnología no reemplaza la labor del tambero, sino que facilita y aliviana su trabajo”, contaron desde el municipio.

Aprendizaje y recreación en Santa Rosa

La propuesta buscó que los integrantes de Cumelén conocieran el proceso de producción de uno de los alimentos que consumen a diario. “El objetivo fue descubrir que detrás de cada alimento hay una historia, un recorrido y mucho trabajo”.

Después de la visita, compartieron un almuerzo y un momento de compañerismo. Por la tarde recorrieron el Parque Lineal, donde disfrutaron de sus espacios y juegos. “Luego compartimos un rico almuerzo, disfrutando de un hermoso momento de encuentro y compañerismo”, expresaron, y agregaron que “por la tarde visitamos el Parque Lineal, donde recorrimos sus espacios, disfrutamos de los juegos y volvimos por un ratito a esa infancia que tan lindo es recordar”.

La comuna describió la experiencia como “una hermosa jornada de aprendizajes, sonrisas y momentos compartidos, porque nunca es tarde para seguir aprendiendo y disfrutando de la vida”.