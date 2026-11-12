Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La lista Roja Rodolfo Walsh fue la única que se presentó para conducir el Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur durante el período 2026-2028. Participó el 61,8% del padrón y Milton A. Fernández fue elegido secretario general.

El Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur renovó su Comisión Directiva en las elecciones realizadas el miércoles 11 de noviembre. También se definieron representantes ante la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y delegados y delegadas en distintos medios de comunicación de la provincia.

Para el período 2026-2028 se presentó una única lista, la Roja Rodolfo Walsh. De acuerdo con los datos difundidos por la organización, participó el 61,8% del padrón: el 60% votó afirmativamente y el 1,8% en blanco. Desde el sindicato calificaron la participación como histórica.

Quiénes integran la nueva conducción del Sindicato de Prensa

La Comisión Directiva será encabezada por Milton A. Fernández, de La Arena, como secretario general. Gustavo Silvestre, de El Diario, ocupará la Secretaría Adjunta; Amílcar Brañas, de Televisión Pública Pampeana, estará al frente de la Secretaría Gremial; Alejandro Rosetto, de El Diario, será secretario de Actas y Finanzas, y Matías Sapegno, de Radio Nacional, asumirá como secretario de Prensa.

Dagna Faidutti, de El Diario y Radio Kermés, fue elegida primera vocal titular y secretaria de Género y Diversidad Cultural. La segunda vocalía titular quedó a cargo de Cecilia Fernández, de La Reforma. Como vocales suplentes fueron designados Rocío Pérez y Facundo Blanco, ambos de La Arena.

Representantes ante Fatpren y delegados en los medios

En representación del sindicato ante la Fatpren fueron elegidos Milton Fernández y Gustavo Silvestre como congresales titulares. Dagna Faidutti y Cecilia Fernández ocuparán los cargos suplentes.

La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por Julio Santarelli, de El Diario, como primer titular; Tamara Rohdmann, de La Arena y Radio Nacional, como segunda titular, y Marcela López, de CPEtv, como suplente.

Los comicios también establecieron las representaciones gremiales en los lugares de trabajo. En El Diario fueron elegidos Gustavo Orlando Laurnagaray y Alejandro Rosetto; en La Arena, Facundo Blanco y Martín Farcey; en La Reforma, Cecilia Fernández; en Radio Nacional, Facundo Baraybar; en CPEtv, Lautaro Bentivegna, y en Canal 3, Amílcar Brañas.

El sindicato destacó la participación de sus afiliados

Desde la organización agradecieron el acompañamiento de afiliadas y afiliados y remarcaron la importancia de sostener una institución que canalice sus inquietudes y defienda sus derechos laborales.

Además, subrayaron el valor de la participación asamblearia y colectiva, contemplada en el estatuto del sindicato, como una herramienta fundamental para la vida institucional y gremial.