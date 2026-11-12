La mamá de Agustina Fernández se reunió con la joven atacada en Santa Rosa y le expresó su apoyo. La investigación contra Juan Carlos Acosta sigue por tentativa de homicidio doblemente calificado.

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernández, se reunió con Dana Gómez, la joven santarroseña que fue atacada con un cuchillo por su pareja, Juan Carlos Acosta. Capello compartió el encuentro en redes sociales y manifestó su acompañamiento a la víctima.

"Hoy conocí a Dana Gómez, viva, sus ojos dicen lo contrario, intento de femicidio, basta de matarnos", escribió la mamá de Agustina. Luego agregó: "La abracé como si fuera mi hija, la indiferencia también mata, hagamos algo por favor, nos siguen matando".

El ataque a Dana Gómez y los antecedentes de violencia

El caso generó una fuerte repercusión por la violencia de la agresión. Gómez fue atacada con un cuchillo en su vivienda y sufrió múltiples heridas cortantes en el rostro, la cabeza, los brazos y las piernas.

La joven había denunciado episodios previos de extrema violencia durante la relación, iniciada en agosto de 2024. Entre los antecedentes se registraron fracturas en los dedos de las manos, una golpiza con una pala y una puñalada en el muslo derecho en junio de 2026.

La investigación contra Juan Carlos Acosta

En agosto, Gómez también fue víctima de una agresión física. Después de ese episodio, el acusado recuperó la libertad en pocas horas. La fiscala Micaela Succurro formalizó ahora la investigación contra Acosta por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

El juez Carlos Ordás dispuso inicialmente 60 días de prisión preventiva, con vencimiento el 1 de enero de 2027. Ante el temor expresado públicamente por Gómez de que el acusado la asesine si recupera la libertad, el Ministerio Público Fiscal aclaró que la medida será revisada y prorrogada para garantizar su protección hasta el juicio.