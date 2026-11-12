Familias de alumnos de la Escuela Primaria 31 denunciaron la presencia de murciélagos y el deterioro del edificio. Aseguran que el problema comenzó hace unos 20 días y piden la intervención de las autoridades.

Padres de alumnos de la Escuela Primaria 31 de Rancul denunciaron la presencia de murciélagos dentro del establecimiento y el deterioro de sus instalaciones. Según señalaron, los animales provocan temor entre los chicos y olores que consideran insoportables; además, afirmaron que algunos estudiantes sufren dolores de cabeza y que ciertos docentes asisten a clases con barbijo.

Las familias indicaron que comenzaron a observar murciélagos en la escuela hace alrededor de 20 días y aseguraron que, hasta el momento, “nadie se hizo cargo del problema”. Calificaron la situación como insostenible y manifestaron preocupación por sus posibles consecuencias sanitarias.

Preocupación por la presencia de murciélagos en las aulas

Uno de los padres advirtió sobre el riesgo que atribuyen a la presencia de estos animales y reclamó que se actúe ante el hallazgo de ejemplares muertos. “Los murciélagos son considerados vectores de la rabia y los protocolos de salud indican que, ante el hallazgo de un ejemplar muerto, debe ser recolectado y entregado para su análisis y ante esta situación nadie responde”, expresó.

De acuerdo con los relatos de los alumnos, los murciélagos aparecen a plena luz del día: vuelan por las aulas, se cuelgan del cielorraso y se posan sobre puertas y ventanas. Las familias señalaron que esa situación genera miedo entre los chicos. Uno de los voceros también contó que un murciélago se le prendió del pantalón a un alumno.

Familias piden desinfección y reparaciones en la escuela

Los reclamantes señalaron que algunas jornadas educativas fueron suspendidas, pero consideraron que esa medida no resuelve el problema. También indicaron que otras escuelas del norte pampeano atravesarían una situación similar.