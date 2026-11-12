Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

El proyecto prevé una inversión total de 3,2 billones de pesos y garantiza la finalización de más de 41 obras en ejecución. La Provincia también mantendrá intervenciones en salud, educación, seguridad, rutas y saneamiento.

El Gobierno de La Pampa proyecta destinar el 12% de los recursos del Presupuesto 2027 a la obra pública, sobre un total de 3,2 billones de pesos. El plan contempla asegurar la finalización de más de 41 obras en ejecución y sostener nuevas intervenciones en infraestructura esencial.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronatti, presentó los lineamientos ante la Cámara de Diputados y definió la iniciativa como un presupuesto equilibrado, sin endeudamiento y con equilibrio fiscal. En la jornada también estaba prevista la exposición del ministro de Conectividad, Antonio Curciarello, a las 11, y el cierre del titular de Hacienda, Guido Bisterfeld, durante la tarde.

Obra pública en el Presupuesto 2027 de La Pampa

La participación de la obra pública aumentará levemente respecto del ejercicio anterior: pasará del 11% de los recursos al 12%. Sin embargo, la proporción queda por debajo de la registrada en 2022, cuando el sector concentraba el 22% del presupuesto.

Intronatti atribuyó la caída al retiro del Estado nacional de sus obligaciones de financiamiento con las provincias. Aunque sostuvo que las decisiones del gobernador permitieron mantener la inversión provincial, reconoció que hubo una reducción significativa de los fondos destinados al área.

"La obra pública no desapareció, pero sí con un recorte significativo", sostuvo.

Más de 41 obras en ejecución y prioridades de infraestructura

Uno de los objetivos centrales del proyecto es garantizar los recursos para completar los contratos en marcha. El funcionario indicó que la Provincia tiene más de 41 obras en ejecución y que el financiamiento para terminarlas está asegurado.

El presupuesto también prevé nuevas intervenciones y mantiene como prioridades la infraestructura de salud, educación y seguridad, además de las obras viales y de saneamiento. Según expresó Intronatti, la inversión pública también tiene impacto en la generación de empleo.

"Desde la provincia garantizamos la política de Estado, que es la obra pública, porque sabemos que, además de los beneficios que generamos con la obra pública, también generamos trabajo", expresó.

Inversiones en todas las localidades pampeanas

El ministro señaló que la distribución de las obras busca alcanzar a todas las localidades de la provincia, sin distinciones partidarias y de acuerdo con las necesidades de cada comunidad. Entre las intervenciones mencionó proyectos de salud, viviendas, pavimentación y rutas.

"Tenemos un gobernador con un pensamiento que la palabra equidad fue una palabra de las campañas y que se tomó para distribuir la obra pública en todas las localidades", manifestó.

Sobre los criterios para asignar los trabajos, concluyó: "El presupuesto incluye a todas las localidades. No hay decisiones partidarias en cuanto a la obra pública, hay decisiones bajo las necesidades que tienen los pampeanos".

Tras las exposiciones previstas en la Cámara, se esperaba que los legisladores del Frejupa emitieran dictamen favorable al Presupuesto 2027, mientras que los representantes de los demás bloques fijarían su posición en el recinto.