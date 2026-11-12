Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

Cintia, Yanina y Baltazar firmaron la documentación para acceder al primer desembolso del programa provincial Llegar a Casa. Los fondos les permitirán iniciar la construcción de sus viviendas.

Tres vecinos de Catriló completaron el trámite para acceder al primer desembolso del crédito provincial Llegar a Casa, destinado a la construcción de viviendas propias. Cintia, Yanina y Baltazar firmaron la documentación en la sede del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), en Santa Rosa.

Créditos provinciales para construir viviendas en Catriló

La firma se realizó con la presencia de la intendenta de Catriló, Graciela López, y del gerente contable del IPAV, José Garré. Tras completar este paso, las tres personas beneficiarias podrán recibir los fondos iniciales para comenzar las obras.

El programa Llegar a Casa otorga créditos y promueve nuevas construcciones en distintas localidades de La Pampa.

El objetivo del programa Llegar a Casa en La Pampa

Desde el IPAV vincularon la iniciativa con la política habitacional impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto y señalaron:

“Todo esto es posible, gracias a la política habitacional impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, la cual es fruto de escuchar nuestras verdaderas necesidades y plantear soluciones reales para las demandas de las y los pampeanos”