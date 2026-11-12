Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

La Municipalidad de Santa Rosa informó que este jueves 12 de noviembre habrá una interrupción total de 8 a 20 en la intersección de Felice y Juana Azurduy, por trabajos de pavimentación. La circulación por Azurduy seguirá habilitada en ambos sentidos.

La calle Felice tendrá un corte total este jueves 12 de noviembre, de 8 a 20, en la intersección con Juana Azurduy, en Santa Rosa. La medida fue informada por la Municipalidad en el marco de la obra de pavimentación.

Durante los trabajos, la circulación por Juana Azurduy permanecerá habilitada en ambos sentidos. El municipio pidió transitar con precaución, respetar las señales y seguir las indicaciones del personal de Tránsito.

Desvíos por el corte de la calle Felice

Quienes circulen por Felice desde Bertón podrán desviarse por Juana Azurduy hacia el sur. En tanto, los vehículos que lleguen desde la avenida Perón podrán continuar su recorrido hacia Azurduy.

La comuna indicó que habrá desvíos para quienes transiten desde la avenida Perón y desde Bertón. También recomendó tomar vías alternativas mientras se desarrollen las tareas.