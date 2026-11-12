Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

La Cámara de Diputados de La Pampa completará este jueves la ronda de consultas a ministros provinciales. Luego, la Comisión de Hacienda y Presupuesto prevé dictaminar sobre el Presupuesto y la Ley Impositiva 2027.

La Cámara de Diputados de La Pampa avanzará este jueves con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, tras las reuniones que mantuvieron durante la semana ministros del gabinete provincial con integrantes de las comisiones legislativas. En esos encuentros, los funcionarios presentaron los lineamientos de sus áreas y respondieron consultas de los legisladores.

La agenda de ministros en la Legislatura de La Pampa

La jornada comenzará a las 9, con la exposición del ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati. A las 11 será el turno de Antonio Curciarello, titular de Conectividad y Modernización.

Desde las 14.30 está prevista la presentación de Diego Álvarez, ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Por último, a las 17, volverá al recinto Guido Bisterfeld, de Hacienda y Finanzas, para cerrar la ronda de consultas.

Dictamen sobre el Presupuesto y la Ley Impositiva 2027

Una vez finalizadas las exposiciones, la Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene previsto emitir dictamen sobre el proyecto de Presupuesto y la Ley Impositiva 2027. Las reuniones se realizarán en el recinto de la Cámara de Diputados.

La firma de los dictámenes no implica la aprobación del Presupuesto en el recinto. Se trata de un paso legislativo que permitirá avanzar con el tratamiento de los proyectos.