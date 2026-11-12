Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La Justicia de Ejecución Penal de La Pampa le concedió una salida de 24 horas y otra de 48 horas por mes. Bonivardo cumple una condena de cuatro años por defraudar a 202 personas con la venta de paquetes turísticos.

La Justicia de Ejecución Penal de La Pampa concedió el régimen de salidas transitorias a Nino Adrián Bonivardo, el ex operador turístico condenado por estafar a cientos de clientes mediante la venta de paquetes de viajes. El beneficio contempla una salida mensual de 24 horas y otra de 48 horas.

La decisión se tomó este miércoles durante una audiencia, luego de constatar que se habían cumplido los requisitos legales, entre ellos el plazo correspondiente a la mitad de la condena. Bonivardo fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva.

La resolución judicial y el derecho de las víctimas

La jueza de Ejecución Penal Mónica Rivero dictó la resolución. También participaron la fiscal de Ejecución Penal, Marisol Rodríguez, y el abogado Rodrigo Villa, en representación de varios damnificados.

Antes de que se resolviera el pedido, la Fiscalía solicitó que se notificara a las víctimas que todavía no habían sido informadas formalmente, para que pudieran conocer la medida y expresar su opinión. El planteo se basó en el artículo 11 bis de la Ley 24.660, incorporado por la Ley 27.375.

La norma reconoce el derecho de las víctimas a recibir información y a expresarse ante el juez cuando se tramitan pedidos de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, libertad asistida o un régimen preparatorio para la liberación.

La condena por 202 hechos de estafa

En febrero, Bonivardo fue condenado luego de reconocer su responsabilidad penal en 202 hechos de estafa, mediante un acuerdo de juicio abreviado. Además, fue declarado reincidente.

La investigación determinó que comercializaba paquetes turísticos internacionales y viajes grupales a nombre de la firma Nuova Viajes. Recibía señas o pagos completos de los clientes, pero no transfería el dinero a los operadores mayoristas encargados de prestar los servicios.

El perjuicio económico y el origen del caso

La sentencia acreditó un perjuicio directo a los pasajeros de alrededor de 74,6 millones de pesos, 594.175 dólares y 600 euros. A esa cifra se sumó un daño estimado en unos 200.000 dólares contra el titular de la agencia, Daniel Pansa.

El caso se conoció a fines de 2024, cuando grupos de viajeros pampeanos quedaron varados y afrontaron serias dificultades para regresar al país desde destinos como Cuba y Punta Cana. La situación derivó en numerosas denuncias penales. Bonivardo fue detenido en noviembre de ese año y permaneció en prisión preventiva hasta la sentencia.

La declaración de reincidencia se fundó en una condena previa, dictada en 2019, por defraudaciones con tarjetas de crédito, estafas y frustración maliciosa del pago de un cheque.