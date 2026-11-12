La Municipalidad homenajeó al personal que se jubiló entre el 9 de noviembre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026. La intendenta Fernanda Alonso destacó el compromiso y la trayectoria de los trabajadores.

La Municipalidad de General Pico realizó un acto de reconocimiento para los trabajadores que accedieron a la jubilación entre el 9 de noviembre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026. La actividad fue encabezada por la intendenta Fernanda Alonso y reunió a los homenajeados junto a sus familiares.

Durante el encuentro se destacó la trayectoria de quienes dedicaron años de servicio al municipio, así como su compromiso y aporte a la comunidad. También se puso en valor la tarea cotidiana, la solidaridad entre compañeros y la vocación de servicio público.

Fernanda Alonso destacó la trayectoria de los municipales

Al dirigirse a los trabajadores jubilados, la intendenta expresó:

“Feliz día a todos los empleados que hoy representan una parte de lo que ya entregaron, en gran parte de su vida, a esto que ha sido desempeñarse en el municipio, un ámbito que yo defiendo mucho y que sé el valor que ha tenido para cada uno de ustedes”.

Alonso recordó que algunos de los presentes acumularon más de 30 o 40 años de trabajo en el mismo ámbito. “Algunos de los que están acá cuentan con más de 30, 40 años de labor y son cosas que se han ido perdiendo, como esto de empezar y terminar en el mismo lugar. Pero hay algo especial en ser empleado municipal, que es defender todos los días con el trabajo ese espacio”, añadió.

El valor del trabajo municipal en General Pico

La jefa comunal también señaló que la labor de los empleados incluyó madrugadas, noches, horarios rotativos y la prestación de distintos servicios. “En definitiva, hacerle más fácil la vida a la gente es la tarea del empleado público”, afirmó.

En referencia al Día del Empleado Municipal, que se conmemora cada 8 de noviembre, Alonso sostuvo que el reconocimiento también refleja el acompañamiento de las familias durante las distintas etapas laborales. “Este reconocimiento que les estamos haciendo refleja cada situación que pasaron con su familia, esa que los esperó con la comida, que los acompañó levantándose temprano, que valoró cada etapa, con jefes que no querían, que tenían otros que apreciaban mucho y de pronto se fueron”, dijo.

La intendenta invitó a los homenajeados a recordar con orgullo su recorrido en la Municipalidad. “La vida es eso, un montón de momentos, algunos lindos, otros no tanto, pero haber transitado por la Municipalidad espero que a cada uno de ustedes le haya dejado huella y que puedan mirar a sus hijos y decirles con orgullo: 'Soy un jubilado empleado municipal'”.

Un homenaje al compromiso con la comunidad

Alonso remarcó que cada trabajador tiene un aporte único y cuestionó que se considere prescindible a quienes cumplen funciones públicas. “Hay quienes dicen que somos prescindibles, pero cada persona es única, con su carácter, con sus formas, con sus relaciones, con las emociones, con lo que se preocupan por el otro. Y hoy tenemos que hablar de eso, porque afuera no se dice lo mismo”, manifestó.

Para cerrar, la mandataria compartió una reflexión sobre el trabajo, la familia y la ciudad: “¿Qué es lo que nos llevamos en ese último instante? El amor. El amor que nos dieron y el que dimos. Por el trabajo, por su familia, por nuestra ciudad. Así que agradecerles de verdad, de corazón, han sido muy valiosos. Feliz día”.