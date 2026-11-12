Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó un recurso de la Fiscalía y confirmó que Rolando Antolín Quiroga podrá solicitar la libertad condicional tras cumplir 35 años de prisión, si reúne los demás requisitos legales. La resolución no implica una liberación automática.

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa confirmó que Rolando Antolín Quiroga, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Paola Andrea Recuna, podrá solicitar la libertad condicional una vez que cumpla 35 años de prisión, siempre que reúna las demás condiciones previstas por la ley. El fallo, fechado el 2 de noviembre, rechazó por inadmisible un recurso de casación de la Fiscalía.

Quiroga fue condenado el 3 de diciembre de 2025 por el asesinato de su expareja, ocurrido el 15 de diciembre de 2023 en Toay. Recuna tenía 44 años, era madre de cinco hijos y trabajaba como portera en una escuela de esa localidad.

El femicidio ocurrió cuando Quiroga llegó a la casa de Juan Manuel Barrios, la nueva pareja de Recuna, y atacó a la mujer con un cuchillo. La investigación acreditó un contexto previo de violencia de género, amenazas y hostigamiento.

El planteo por la libertad condicional de Quiroga

El Tribunal de Audiencia de Juicio de Santa Rosa condenó a Quiroga a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, en concurso real con desobediencia judicial.

En un expediente posterior, la defensa pidió aplicar jurisprudencia del propio STJ para declarar inconstitucional el artículo 14, segunda parte, inciso 1, del Código Penal, que establece restricciones para acceder a la libertad condicional. El juez de ejecución sustituto Edgardo Trombicki aceptó el planteo y ordenó realizar un nuevo cómputo de pena para determinar desde cuándo el condenado podría solicitar el beneficio.

La Fiscalía apeló, pero el Tribunal de Impugnación Penal confirmó la decisión. Luego, la fiscal de ejecución sustituta Marisol Rodríguez presentó un recurso de casación ante el Superior Tribunal. Sostuvo que era posible calcular cuándo Quiroga cumpliría 35 años de prisión sin declarar de inmediato la inconstitucionalidad del artículo 14.

Qué resolvió el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa

La Fiscalía consideró que el nuevo cómputo de pena y el análisis de la constitucionalidad de la prohibición debían tratarse por separado. No se opuso a que se estableciera la fecha, pero planteó que la restricción debía discutirse cuando Quiroga estuviera en condiciones efectivas de pedir la libertad condicional.

El STJ rechazó el recurso al entender que la Fiscalía reiteró argumentos ya analizados por las instancias anteriores. El tribunal advirtió que mantener la prohibición del artículo 14 dejaría al condenado sin posibilidad de recuperar la libertad incluso después de cumplir 35 años de prisión, completar el tratamiento penitenciario y reunir los demás requisitos legales.

Los jueces también mencionaron precedentes del propio tribunal: Obejero, del 8 de abril de 2026; Leguizamón, del 10 de abril; y Gómez, del 22 de junio. En esos casos, el STJ declaró inconstitucional la prohibición de acceder a la libertad condicional para personas condenadas a prisión perpetua, por considerar que contradice la dignidad humana, el principio de humanidad de las penas y el objetivo de resocialización.

La resolución no ordena la liberación de Quiroga

El fallo citó, además, los precedentes Guerra y Soto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecieron que las penas privativas de la libertad, temporales o perpetuas, deben orientarse a la reinserción social de las personas condenadas.

La decisión no significa que Quiroga quedará en libertad automáticamente al cumplir 35 años de prisión. El artículo 13 del Código Penal permite que, alcanzado ese plazo, las personas condenadas a prisión perpetua soliciten la libertad condicional; luego, el juez de ejecución debe evaluar si cumplen los demás requisitos antes de resolver.

En este caso, el Superior Tribunal no dispuso la liberación de Quiroga. Dejó firme la decisión que permite establecer a partir de qué fecha podrá pedir el beneficio.