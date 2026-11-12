Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La provincia participó en San Martín de los Andes de un seminario regional sobre bienes arqueológicos y paleontológicos. El encuentro reunió a representantes públicos y empresas para avanzar en un protocolo común de protección.

La Pampa participó del Tercer Seminario sobre Protección del Patrimonio Cultural Arqueológico y Paleontológico en la Patagonia, realizado los días 3, 4 y 5 de noviembre en San Martín de los Andes, Neuquén. El encuentro puso el foco en las buenas prácticas y los desafíos para preservar los bienes de la región.

La actividad estuvo orientada especialmente a empresas de los sectores minero e hidrocarburífero y dio continuidad a un trabajo iniciado en las dos ediciones anteriores. La primera se realizó en Trelew, en 2024, y abordó el rol de las fuerzas de seguridad; la segunda tuvo lugar en Santa Rosa, en 2025, y se centró en los instrumentos jurídicos de protección patrimonial.

La delegación de La Pampa en el seminario patagónico

La representación pampeana estuvo integrada por el secretario de Cultura y actual presidente del Ente Cultural Patagonia, Pablo Lucero Álvarez; la subsecretaria de Coordinación Cultural, María Lis Urdaniz; y la directora de Monitoreo, Inspección y Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Flavia Chaves.

También participaron la directora provincial de Patrimonio Cultural, Claudia Salomón Tarquini, y el especialista en paleontología del Museo Provincial de Historia Natural, Lucas Cheme Arriaga. La organización estuvo a cargo del Ente Cultural Patagonia y el Consejo Federal de Inversiones, con el apoyo de la UNESCO.

El seminario reunió a delegaciones provinciales de las áreas de Cultura, Ambiente, Energía, Minería e Hidrocarburos. Además, asistieron organismos nacionales, entre ellos la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Un protocolo común para proteger el patrimonio arqueológico y paleontológico

Durante las jornadas, las provincias compartieron experiencias sobre normativas y procedimientos institucionales. También analizaron los desafíos que las actividades extractivas plantean para la preservación patrimonial y presentaron buenas prácticas desarrolladas por empresas y organismos públicos.

Los participantes abordaron herramientas nacionales e internacionales y trabajaron en la elaboración de lineamientos para un protocolo común de actuación en la Patagonia. El objetivo es fortalecer la estrategia regional de cooperación, prevenir el tráfico ilícito y mejorar la protección de los bienes arqueológicos y paleontológicos.

Como resultado de los talleres, se acordaron líneas de acción para una agenda de trabajo semestral. El plan apunta a reforzar la cooperación entre provincias, facilitar el intercambio de información y avanzar hacia procedimientos y criterios compartidos para proteger el patrimonio de toda la región.