Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La Provincia construye una cisterna con capacidad para 1,7 millones de litros y suma equipamiento para reforzar el abastecimiento. En el sudeste de la capital pampeana también avanzan obras de servicios para un proyecto habitacional destinado a 580 familias.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, y el presidente de Fiduciaria La Pampa, Diego Ullan, recorrieron obras que buscan mejorar el abastecimiento de agua potable en Santa Rosa y acompañar la expansión de los servicios esenciales.

Una de las intervenciones consiste en construir una cisterna de reserva en las instalaciones de CASE, con capacidad para almacenar 1,7 millones de litros. La infraestructura se vinculará con el acueducto para fortalecer el suministro y reducir el riesgo de desabastecimiento durante los períodos de mayor demanda.

Una nueva cisterna para reforzar el suministro de agua en Santa Rosa

La obra beneficiará a un sector urbano ubicado sobre terrenos elevados, una característica que dificulta mantener la presión y distribuir el agua de manera adecuada, sobre todo cuando aumenta el consumo.

Los trabajos también contemplan la instalación de tres electrobombas, la modernización del sistema de impulsión y la incorporación de equipos de automatización y respaldo energético. El objetivo es mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución del servicio.

La reserva de agua potable de la capital pampeana se duplicó

Durante la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, la capacidad de reserva de agua potable de Santa Rosa pasó de 17 millones a 34 millones de litros, como resultado de distintas obras de infraestructura realizadas en la ciudad.

En paralelo, el Gobierno provincial, a través de Fiduciaria La Pampa, ejecuta obras en el sudeste de Santa Rosa, en el área comprendida entre las calles Toscano Sur, José Caló, Ramona Pereyra y Padre Ermesino. Allí se desarrolla un proyecto habitacional para 580 familias, que incluye 280 viviendas y 300 lotes destinados a nuevas construcciones.

Obras de servicios y desagües para 580 familias

El proyecto incorpora redes de agua potable, cloacas, gas y energía eléctrica, además de infraestructura urbana complementaria. Entre los trabajos en marcha se encuentra un sistema de desagües pluviales con aproximadamente 1.220 metros de conductos subterráneos.

La red permitirá mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos en el sector.