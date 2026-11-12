Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La institución, fundada el 11 de noviembre de 1946, conmemoró ocho décadas de trabajo con personas mayores. El acto reunió a autoridades, integrantes del hogar y representantes de la comunidad.

El Hogar de Ancianos Don Bosco de General Pico celebró sus 80 años con una jornada de reconocimiento a la trayectoria de una institución ligada a la historia social de la ciudad. Desde sus orígenes, el establecimiento brinda cuidado, contención y acompañamiento a las personas mayores.

Participaron del encuentro el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, y la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, junto con integrantes de la institución y representantes de la comunidad. También estuvo presente su titular, Fernanda Casale.

El Hogar Don Bosco y el cuidado de las personas mayores

Durante la conmemoración, Álvarez destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, así como el compromiso de quienes sostienen diariamente estos espacios de atención. También señaló la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar el bienestar y los derechos de las personas mayores.

Fundado el 11 de noviembre de 1946, el Hogar Don Bosco construyó a lo largo de ocho décadas una historia marcada por la solidaridad y el compromiso comunitario. Dirigentes, trabajadores, colaboradores y vecinos de distintas generaciones contribuyeron a sostener su funcionamiento.

Mejoras y habilitación oficial en La Pampa

En los últimos años, la institución atravesó un proceso de fortalecimiento y recuperación. El acompañamiento del Gobierno provincial y del municipio permitió avanzar en mejoras edilicias, adecuaciones a la normativa vigente y en la consolidación de su funcionamiento institucional.

En mayo de este año, el hogar obtuvo la habilitación oficial del Gobierno de La Pampa. El reconocimiento permitió regularizar su situación y fortalecer las condiciones para continuar con sus actividades como residencia de larga estadía.

El aniversario también fue una oportunidad para reconocer la tarea cotidiana de quienes trabajan en el establecimiento, acompañan a sus residentes y contribuyen a sostener un espacio de cuidado, respeto y dignidad.

Una trayectoria ligada a la identidad de General Pico

A 80 años de su creación, el Hogar Don Bosco renueva su compromiso con las personas mayores y con la comunidad de General Pico, mientras proyecta nuevos desafíos para continuar una historia que forma parte de la identidad social de la ciudad.