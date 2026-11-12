Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

La localidad será sede de una instancia del Concurso Provincial del Pan Dulce Artesanal. La competencia se realizará el próximo sábado y tendrá un cupo máximo de 10 participantes.

Catriló será subsede de una nueva instancia del Concurso Provincial del Pan Dulce Artesanal, que reconocerá el trabajo de los elaboradores locales y definirá quién representará a la localidad en la gran final.

La competencia se realizará el próximo sábado, desde las 16, en la Casa de la Cultura Inmigrantes Italianos. La convocatoria está dirigida a vecinos que quieran presentar sus preparaciones y mostrar sus habilidades en la elaboración de pan dulce artesanal.

Inscripción para el concurso de pan dulce en Catriló

La organización informó que habrá un máximo de 10 lugares disponibles, por lo que quienes deseen participar deberán inscribirse con anticipación.

El certamen entregará premios a los ganadores y otorgará un pase directo a la instancia final del concurso provincial, prevista para el 6 de diciembre en Doblas.

Cómo participar y acompañar la competencia

Las personas interesadas pueden consultar las bases, las condiciones y el proceso de inscripción con la Dirección de Cultura de Catriló, a través de los teléfonos 2954-521318 y 2954-699832.

La propuesta también invita a los vecinos a acercarse para acompañar la competencia y degustar las distintas preparaciones.