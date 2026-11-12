La intendenta Fernanda Alonso y la vicegobernadora Alicia Mayoral encabezaron los festejos, que incluyeron un acto en Plaza Pico y un desfile cívico-militar. Alonso anunció que comenzó su último año al frente del municipio.

General Pico celebró el 121 aniversario de su fundación con actividades encabezadas por la intendenta Fernanda Alonso y la vicegobernadora de La Pampa, Alicia Mayoral. La jornada comenzó por la mañana con el acto oficial en Plaza Pico y culminó por la noche con un desfile cívico-militar frente al Palacio Municipal.

En la ceremonia participaron autoridades locales y provinciales, entre ellas los ministros Horacio Di Nápoli, de Seguridad y Justicia; Diego Alvarez, de Desarrollo Social; y Antonio Curciarello, de Conectividad. También estuvo presente el diputado nacional Abelardo Ferrán.

Acto oficial y desfile por el aniversario de General Pico

La celebración incluyó las presentaciones del grupo folclórico La Cruzada, el Ballet Lelvun-Che, el taller Martín Fierro y un grupo de bailarines de salud. Durante el acto, Alonso entregó un reloj a María Cristina Etcheverry, trabajadora municipal que cumplió 25 años de servicio en la comuna.

En su discurso, la intendenta destacó el compromiso con el desarrollo de la ciudad y señaló que comenzó a transitar su último año en el cargo. Ratificó su intención de dejar la gestión municipal al finalizar el mandato.

“Pico crece, Pico no para. Y en ese crecimiento, quiero hacer una mención especial a quienes producen, invierten y generan oportunidades en nuestra región. Tenemos una relación histórica con el campo, con quienes trabajan la tierra y entienden que detrás de cada cosecha hay esfuerzo, planificación, inversión y muchísimas familias que dependen de esa actividad. Mi compromiso es defender siempre la matriz productiva y seguir trabajando para que el desarrollo no se detenga. Hemos pasado muchas, este es un desafío más”, indicó.

Fernanda Alonso destacó la producción y el trabajo conjunto

Alonso también se refirió a la situación nacional y cuestionó el aumento de las desigualdades. “No estamos ajenos a una Argentina que duele, en la que crecen las brechas entre los que más y los que menos tienen, con un mercado que les está cerrando las puertas a cada vez más personas”, afirmó. Además, sostuvo que “de nada sirve que tengamos extremos, porque una sociedad que no cuida a los más desprotegidos, deja en el camino y sin oportunidades a una parte importante de su futuro”.

La jefa comunal resaltó el entramado solidario de la sociedad piquense y la articulación entre los sectores público y privado como motores del desarrollo local. “Pico es un faro y queremos seguir siendo referencia a nivel regional y provincial. No hay desarrollo posible si no somos capaces de trabajar juntos. Somos parte de un mismo proyecto de ciudad. Nadie crece solo y nadie puede quedarse afuera. En tiempos de crueldad, elegimos proteger lo logrado, no es una sensación de Estado presente, en una continuidad de acciones públicas que impactan de lleno en la calidad de vida, en los proyectos y en el futuro”, dijo.

Alonso agregó: “A partir de hoy, comienzo a recorrer mi último año como intendenta de Pico, con sello de una mujer con sensibilidad, que no se amedrenta, que siempre supo junto a su equipo qué era lo que demandaba la ciudad, y lo hicimos con muchísima fuerza cada día desde el momento en que asumimos estas dos gestiones. Hemos cumplido con cada objetivo propuesto y en esta línea le quiero pedir a la comunidad que se apropie y cuide lo logrado: cuiden las obras, los avances y las mejoras cotidianas”.

Alicia Mayoral valoró la identidad y las instituciones de Pico

Por su parte, Mayoral destacó la historia, el crecimiento y la identidad de General Pico, y reconoció el trabajo de las instituciones. Señaló que el aniversario permite recordar el recorrido de la ciudad y valorar el presente construido a partir del esfuerzo colectivo.

La vicegobernadora dedicó un reconocimiento a las instituciones intermedias, los clubes y las organizaciones sociales que forman parte de la vida cotidiana piquense. También puso el foco en las oportunidades educativas y laborales de la ciudad, agradeció las inversiones del Gobierno provincial y remarcó la importancia de continuar acompañando su desarrollo.

Al cerrar, Mayoral expresó su vínculo personal con General Pico: “Todo lo que más quiero está acá, en esta bendita tierra”.