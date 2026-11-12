Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El subsecretario de Culto de La Pampa afirmó que el mensaje papal abordó los problemas sociales y políticos del país. También resaltó el trabajo provincial para acercar las actividades a quienes no viajaron a Buenos Aires.

El subsecretario de Culto de La Pampa, Daniel Robledo, sostuvo que el mensaje del papa León XIV abordó los problemas sociales y políticos de la Argentina. Según el funcionario, sus discursos promovieron la unidad y también ofrecieron una mirada sobre la realidad del país.

“No esquivó los problemas sociales y políticos del país. No dejó de hacer un diagnóstico y referirse a la realidad que vivimos los argentinos. En todos los discursos fue positivo, de unidad, pero también de clarificar cuestiones que nos están pasando a los argentinos”, afirmó Robledo.

La visita de León XIV y la situación social argentina

El exdiputado y pastor de la Iglesia Evangélica consideró que la visita reavivó el debate sobre la espiritualidad, la unidad y la situación social. Robledo estuvo en Buenos Aires, en el Palacio San Martín, durante las actividades vinculadas con la presencia del Papa.

En ese marco, destacó la participación del gobernador Sergio Ziliotto y del ministro Pascual Fernández en la organización de las actividades en La Pampa. También señaló que hubo un trabajo conjunto con el Obispado y con distintas localidades, a través de Asuntos Municipales, para que quienes no viajaron pudieran seguir de cerca la visita.

“Trabajamos mancomunadamente con el Obispado, pero también con cada una de las localidades, a través de Asuntos Municipales, donde se contribuía para que el pampeano que no viajara a Buenos Aires o algún punto donde estuviera León XIV pudiera tener en cercanía, lo cual fue un trabajo muy interesante”, expresó.

Robledo vinculó el mensaje papal con la inclusión

Consultado por las distintas lecturas políticas que generó la visita, el funcionario consideró que la figura del Papa puede interpretarse desde perspectivas diversas. Como ejemplo, mencionó a quienes recorrieron largas distancias para participar de las actividades, aun sin saber si podrían verlo.

“Yo creo que la figura del Papa la puede usar todo el mundo. De hecho, hoy venía escuchando entrevistas a un montón de gente que hizo cientos de kilómetros para estar, caminar mucho, viajar mucho. A lo mejor ni verlo. Y la gente tenía una interpretación”, manifestó.

Robledo también relacionó el mensaje de León XIV con las políticas de inclusión que impulsa el Gobierno pampeano y consideró que ambos planteos tienen puntos en común.

La espiritualidad en la vida cotidiana

Ante la consulta sobre una posible crisis espiritual en la sociedad, el subsecretario rechazó que la fe haya perdido vigencia. Desde su rol como representante de la Iglesia Evangélica, defendió la importancia de la dimensión espiritual y su presencia en la vida cotidiana.

Además, planteó que la espiritualidad no debe quedar al margen de las discusiones sociales y políticas. A su entender, puede ser una herramienta para afrontar situaciones que exceden las respuestas tradicionales de la política.