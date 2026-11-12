Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

La celebración será este sábado 14 en la Plaza Comunal, con destrezas criollas, juegos, un concurso de tortas fritas y música en vivo. La organiza la comuna de 25 de Mayo junto con las delegaciones y el área de Cultura y Turismo.

La localidad de Colonia Chica se prepara para vivir la segunda Fiesta de los Colonos y Habitantes, que se realizará este sábado 14 en la Plaza Comunal. La propuesta es organizada por la comuna de 25 de Mayo, a través de su delegación comunal, junto con el área de Cultura y Turismo y la delegación local.

La jornada reunirá a vecinos y visitantes en torno a las tradiciones rurales, con actividades para toda la comunidad. Los organizadores acondicionaron el Predio Comunal y colocaron iluminación para el desarrollo de las destrezas criollas.

Destrezas criollas y juegos tradicionales en Colonia Chica

Entre las actividades previstas habrá competencias de destrezas criollas, juego de riendas y carrera de la sortija. Los participantes competirán por premios que incluirán todo lo recaudado y un premio sorpresa.

También se realizará el segundo Concurso de Elaboración de Tortas Fritas. Las personas interesadas pueden inscribirse en la Oficina de Turismo o solicitar información al teléfono 299-3248808.

Música y baile campero en la Fiesta de los Colonos

La celebración tendrá además un gran baile campero, con la presentación de los grupos Los Menchos Cumbieros y Los Compas del Chamamé.

La programación artística se completará con la participación de varios ballets folclóricos de la región, que ofrecerán sus espectáculos durante la jornada.