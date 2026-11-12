Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

En el acto oficial, la intendenta destacó el desarrollo productivo y confirmó que transita su último año de gestión, después de siete años al frente del municipio. También convocó a la comunidad a preservar las obras y avances de la ciudad.

La intendenta Fernanda Alonso encabezó el acto por el 121 aniversario de General Pico con un mensaje centrado en la identidad local, el desarrollo productivo y la continuidad de las políticas públicas. La ceremonia se realizó en Plaza Pico, en la intersección de las calles 11 y 102, con la participación de autoridades, instituciones, delegaciones escolares y vecinos.

Durante su discurso, la jefa comunal reivindicó el crecimiento de la ciudad y agradeció el acompañamiento de la comunidad. También ratificó su compromiso con el desarrollo local y sostuvo: "Mi compromiso es con ustedes, defendiendo este lugar y trabajando para que el desarrollo no se detenga. Pasamos muchas situaciones inesperadas, pero cada una de ellas nos dio más fuerzas para seguir mirando hacia adelante. Pico crece, Pico no para".

Alonso destacó la producción y el vínculo con el campo

La intendenta puso el foco en la actividad económica y en la relación histórica de General Pico con el sector agropecuario. Afirmó que su gestión seguirá defendiendo la matriz productiva y acompañando a quienes producen, invierten y generan empleo en la región.

"Tenemos una relación histórica con el campo, con nuestros productores, con quienes trabajan la tierra y entienden que detrás de cada cosecha hay esfuerzo, planificación, inversión y muchísimas familias que dependen de esa actividad", señaló.

Al referirse al contexto económico nacional y a las dificultades que atraviesan distintos sectores sociales, planteó la importancia de garantizar oportunidades para toda la comunidad. En ese marco, advirtió que "una sociedad que no cuida a los más desprotegidos, deja en el camino y sin oportunidades a una parte importante de su futuro".

Desarrollo económico y oportunidades para los jóvenes

Alonso también destacó el rol de las organizaciones intermedias y la articulación entre el Estado y el sector privado. Mencionó como ejemplo a la Fundación para el Desarrollo Regional y sostuvo que el objetivo no debe ser únicamente atraer empresas, sino crear condiciones para que las firmas existentes se expandan, generen empleo y abran oportunidades para los jóvenes.

"No queremos una ciudad donde solamente se instalen empresas, queremos una ciudad donde las empresas puedan expandirse, donde haya trabajo, donde nuestros jóvenes encuentren oportunidades y donde el desarrollo económico también se traduzca en bienestar para las familias", afirmó.

El último año de gestión de Fernanda Alonso

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado al cierre de su mandato. Alonso confirmó que comenzó a transitar su último año como intendenta, después de siete años al frente del Ejecutivo municipal.

"A partir de hoy, comienzo a recorrer mi último año como intendenta de Pico, con sello de una mujer con sensibilidad, que no se amedrenta, que siempre supo junto a su equipo qué era lo que demandaba la ciudad", manifestó.

En ese contexto, convocó a los vecinos a apropiarse de los avances alcanzados y contribuir a su preservación. "Quiero pedirle a la comunidad que se apropie y cuide lo logrado: cuiden las obras, los avances y las mejoras cotidianas. Porque gobernar también es esto: construir pensando más allá de una etapa o un mandato", expresó.

Al cierre, llamó a sostener el crecimiento y a ampliar las oportunidades para las próximas generaciones. "Después de 7 años de gestión, querida General Pico, te propongo que sigas creciendo, que sigas igualando y mejorando las oportunidades de nuestra gente; que nunca dejes de soñar, por tu presente y por todo lo que vendrá", concluyó.

Así fue el acto por el aniversario de General Pico

La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo del grupo La Cruzada, y continuó con el Himno a General Pico. La canción fue compuesta por los hermanos Marcel para el 25 aniversario de la ciudad y oficializada en 2005. Luego, la vicegobernadora Alicia Mayoral pronunció unas palabras alusivas a la fecha.

También se colocaron ofrendas florales al pie del monumento al general Eduardo Pico, en representación del Gobierno provincial, la Cámara de Diputados, el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante. La propuesta artística incluyó nuevas presentaciones de La Cruzada y del Ballet Lelvun-Che, junto a bailarines del taller Martín Fierro y del grupo de Salud.

En cumplimiento del artículo 146 del Estatuto Municipal, Alonso entregó un reloj recordatorio a María Cristina Etcheverry, trabajadora municipal que cumplió 25 años de servicio.

Entre las autoridades presentes estuvieron el diputado nacional Abelardo Ferrán; la vicegobernadora Alicia Mayoral; los ministros Horacio Di Nápoli, Diego Álvarez y Antonio Curciarello; el presidente del Concejo Deliberante, Alberto Campo; concejales y funcionarios provinciales y municipales. También participaron representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas, delegaciones educativas y vecinos.