La docente y magíster pampeana valoró los discursos del Papa durante su visita a la Argentina y expresó que invitan a pensar en la justicia social, la inclusión y la construcción de un mundo más igualitario.

La profesora, licenciada en Geografía y magíster en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad Nacional de La Pampa, Beatriz Dillon, compartió en sus redes sociales una reflexión sobre la visita del papa León XIV a la Argentina. Destacó el tono amoroso de sus discursos y su invitación a construir un mundo más igualitario.

La llegada del pontífice generó un espacio de encuentro y reflexión entre fieles católicos y personas que, en algún momento, se alejaron de los líderes y los ideales de la Iglesia. Muchas personas se movilizaron para verlo y otras siguieron sus actividades a través de los medios y las redes sociales.

La experiencia de Beatriz Dillon con la Iglesia católica

En su publicación, Dillon recordó su vínculo familiar con la religión y las razones que la llevaron a tomar distancia de la Iglesia. “Vengo de una familia católica, mi madre lo era más. Por ella fui religiosamente a misa por 17 años (bautizada, comunión y confirmada) cuando pude tomar decisiones por mi cuenta no fui más a la iglesia. Luego comencé a leer y aprendí mucho sobre ese sector más reaccionario de la iglesia católica, su accionar y despojo humanitario, y me decepcioné”, escribió.

También contó que sus lecturas la acercaron a la teología de la liberación, una corriente que, según explicó, entiende la pobreza como resultado de estructuras injustas y no como un destino inevitable ni como una situación que se resuelve con caridad asistencial.

Teología de la liberación y justicia social

“Sin embargo más de una vez me detuve leyendo sobre la teología de la liberación donde la pobreza no era un dato ni un sector al que había que ofrecerle caridad y beneficencia asistencial para lavar la culpa de los ricos con sus limosnas. Para la teología de la liberación, la pobreza no era un designio divino ni un mal inevitable, sino el resultado de estructuras económicas y políticas injustas que debían ser transformadas”, afirmó.

Dillon señaló que quienes adherían a esos principios se organizaron junto a campesinos, sindicatos y movimientos populares, y que algunos participaron en procesos de cambio o en resistencias frente al poder hegemónico. También mencionó los asesinatos de los curas palotinos y de Enrique Angelelli, hechos que, según relató, le permitieron reconocer una Iglesia con la que se sentía más identificada.

“Sigo sin ir a una misa y seguiré sin ir, pero hoy escuché a alguien que no podría haber reflejado mejor mi forma de pensar y no soy para nada doctrinaria, simplemente busco humanizarme, cada día más, para que la justicia social nos permita pensar con el otro/a para construir un mundo más igual, más común, mas digno, más inclusivo, más amorosamente feliz. Ojalá que a muchas/os los discursos que estamos escuchando nos inviten a reflexionar”, expresó en su publicación.

El mensaje de León XIV y la esperanza de un cambio

En una entrevista, Dillon sostuvo que la visita del pontífice llegó en un momento propicio para detenerse a pensar sobre la vida cotidiana. Recordó que quienes transitaron la adolescencia durante la última dictadura militar quedaron marcados por la represión y desarrollaron una necesidad de cuestionar lo establecido.

Al referirse a su experiencia en Jovita, en el sur de Córdoba, describió a la Iglesia como una autoridad incuestionable que, en ocasiones, también podía ser violenta. Según explicó, la lectura crítica y el acercamiento a los sectores más reaccionarios terminaron por desencantarla.

Ese recorrido, contó, la llevó a descubrir la teología de la liberación y a sentirse movilizada por los discursos de León XIV. “Por fin hay un líder que nos invita pensar de una manera más amorosa”, subrayó. Consideró que la visita llegó en un “momento oportuno” y planteó que el pueblo argentino puede equivocarse, pero no debe ser tratado como si estuviera vacío de ideas o de contenido.

“Tengo esperanza que esto va a cambiar. Fue el momento oportuno para que nos dé un tiempo para pensar. Hay que ofrecer un cambio. Somos capaz de aceptar un liderazgo bueno”, concluyó.