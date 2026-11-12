Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Un boletín especial de Unicef analizó la Ley 3656, que adecuó el procedimiento penal para adolescentes de la provincia al nuevo régimen nacional. La norma incorpora un enfoque restaurativo y refuerza las garantías y la especialidad.

Unicef destacó la reforma penal juvenil de La Pampa en un boletín especial que analiza los cambios legislativos impulsados en la provincia y en Córdoba ante la entrada en vigencia de la Ley nacional 27.801, que, entre otras medidas, redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

El artículo, titulado “Nuevas legislaciones provinciales en Córdoba y La Pampa: aportes para fortalecer la especialidad penal juvenil. En foco: las respuestas provinciales ante la Ley 27.801”, pone el foco en la Ley provincial 3656, que contó con aportes del Poder Judicial pampeano.

La Ley 3656 y el procedimiento penal para adolescentes

La norma adecuó el Procedimiento Penal para Adolescentes que regía en La Pampa desde el 1 de agosto de 2023. El sistema adopta un enfoque restaurativo, busca garantizar los derechos y las garantías del debido proceso y prioriza el principio educativo y la participación de la víctima en todas las etapas.

Unicef recordó que, durante el IX Encuentro de la Red de Jueces y Juezas Comprometidos/as por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, impulsado por la organización, se debatieron los desafíos vinculados con la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil.

“se abrió un valioso espacio de reflexión sobre los desafíos que planteaba la inminente entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil establecido por la ley nacional 27.801”.

Unicef analizó las reformas de La Pampa y Córdoba

La entidad señaló que, después de aquel encuentro, distintas jurisdicciones comenzaron a desarrollar respuestas institucionales y normativas para adecuar sus sistemas procesales. El objetivo, indicó, es garantizar la especialidad, la protección integral de derechos y el cumplimiento de los estándares constitucionales y convencionales aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La edición especial del boletín presentó a integrantes de la Red las reformas de La Pampa y Córdoba como experiencias de especial relevancia. Según Unicef, ambas iniciativas aportan respuestas propias a desafíos comunes y permiten sostener el análisis, el aprendizaje entre pares y el intercambio federal iniciado en el encuentro.

Los ejes de la reforma penal juvenil pampeana

El boletín también incluyó un texto del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi. Allí recordó que el STJ convocó a una mesa interinstitucional con autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, la Procuración General, la Defensoría General y la Defensoría de Niñez y Adolescencia.

Tras consensuar ideas básicas, esas propuestas fueron recogidas por el Poder Ejecutivo y enviadas a la Cámara de Diputados, donde se aprobó la Ley 3656. Losi resumió sus principales parámetros: las nuevas edades y la participación de organismos especializados; la descentralización del Ministerio Público ante un posible aumento de causas; y el procedimiento penal para adolescentes de 14 a 17 años.

También mencionó el juicio de cesura; la separación entre lo penal y lo tutelar en internaciones por salud mental; las medidas tutelares o de supervisión fundadas exclusivamente en el interés superior del niño; y el papel de los órganos supervisores.