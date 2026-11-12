Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El ministro de Salud de La Pampa presentó los lineamientos del presupuesto provincial 2027 y señaló que distintas áreas del Ejecutivo coordinan respuestas ante el fenómeno climático. También se refirió al programa Remediar y a la disponibilidad de anestesistas.

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, presentó los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto provincial 2027 ante la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. La cartera sanitaria recibirá el 16,29 por ciento de los recursos previstos para el próximo ejercicio.

Durante la reunión, el funcionario respondió consultas sobre las medidas que prepara el Gobierno provincial frente a posibles efectos del fenómeno climático de El Niño. Aseguró que ya se realizan acciones conjuntas con otras áreas del Ejecutivo para coordinar respuestas y anticiparse a sus consecuencias.

La Pampa y las medidas ante El Niño

Los legisladores también preguntaron por el desfinanciamiento del programa Remediar y su impacto en la provincia. El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, explicó que la iniciativa fue creada en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, para garantizar el acceso a medicamentos esenciales, pero que su financiamiento y alcance se redujeron durante la actual gestión nacional.

"En este momento están llegando solo cuatro o cinco medicamentos a la provincia", precisó Vera.

El subsecretario indicó que, pese a esa situación, La Pampa continúa realizando licitaciones para adquirir medicamentos de bajo costo y sostener la provisión destinada a los sectores más vulnerables.

Remediar y la disponibilidad de anestesistas

Por otra parte, Kohan informó que actualmente trabajan 34 anestesistas en La Pampa. Además, destacó que por primera vez se logró incorporar un residente en esa especialidad.

Sin embargo, advirtió que la disponibilidad de estos profesionales es limitada. Según señaló, la situación no afecta únicamente a la provincia, sino que también se registra a nivel nacional.