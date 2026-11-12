Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El gobernador pampeano participó de la misa que el Pontífice celebró en Luján y valoró sus palabras sobre justicia social, trabajo, democracia y solidaridad.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, participó en primera fila de la misa que el papa León XIV celebró en Luján, junto a otros mandatarios provinciales. Tras el encuentro, agradeció la visita del Pontífice y destacó el alcance de su mensaje.

“Gracias por su visita. Pero más por su mensaje”, expresó Ziliotto. Según señaló, la estadía de León XIV en la Argentina dejó una reflexión que “trasciende lo religioso” y convoca a construir “una Patria mas justa, fraterna, solidaria con oportunidades para todos”.

Ziliotto destacó el mensaje social de León XIV

El mandatario pampeano sostuvo que las palabras del Papa recordaron que “no hay desarrollo real si la economía no está al servicio de las personas” y que el crecimiento cobra sentido cuando genera bienestar y amplía oportunidades. También remarcó la importancia del Estado para que esos objetivos puedan concretarse.

“Estos principios constituyen la base de la doctrina social de la Iglesia, una guía humana e ideológica para quienes, desde la responsabilidad pública, debemos proteger a los vulnerables”, afirmó el gobernador.

Democracia, diálogo y valor del trabajo

Ziliotto también resaltó el llamado a fortalecer la democracia mediante el respeto, la tolerancia y el diálogo. “Pensar distinto no debe alejarnos: somos parte de un mismo destino como argentinos”, sostuvo.

Además, valoró la reivindicación del trabajo como fuente de dignidad, realización personal y progreso colectivo. “Porque es a través del trabajo que las familias construyen su futuro y las comunidades hacen crecer a la Nación”, afirmó.

Por último, el gobernador consideró que el mensaje de León XIV plantea bases para construir una Argentina en la que “la justicia social, el respeto, el trabajo y la solidaridad sean los pilares de un futuro sin exclusiones”.