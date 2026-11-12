Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El intendente valoró la convocatoria de vecinos en la Plaza San Martín para seguir la visita del Papa y agradeció su llamado a reencontrarse y cuidar al prójimo. León XIV mantuvo encuentros con fieles, jóvenes y representantes de distintos sectores.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, destacó el mensaje de unidad y compromiso social que dejó la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. Tras el cierre de la agenda del pontífice, expresó: “Siento una enorme gratitud por su invitación a reencontrarnos y a cuidar al otro”.

En la capital pampeana, cientos de vecinos y vecinas se reunieron frente a una pantalla gigante instalada en la Plaza San Martín para seguir las principales ceremonias mediante transmisiones en directo. La propuesta municipal convocó a la comunidad en torno a un acontecimiento considerado histórico.

El mensaje de unidad de León XIV durante su visita a la Argentina

Al hacer un balance de las jornadas, Di Nápoli resaltó las actividades encabezadas por el Papa durante su permanencia de cuatro días en el país. León XIV mantuvo encuentros con delegaciones de fieles de distintas provincias, jóvenes y referentes del mundo del trabajo, entre ellos trabajadores, dirigentes sindicales y representantes empresariales.

La agenda también incluyó a personas con discapacidad y personas privadas de su libertad. Para el intendente, el llamado del pontífice a fortalecer los vínculos comunitarios cobra especial relevancia ante el escenario socioeconómico que atraviesa la Argentina y la necesidad de atender a quienes más lo necesitan.

“Vayan y anuncien”: el llamado a llevar la fe a la acción

En el cierre de su mensaje, el jefe comunal recuperó el lema que acompañó la presencia pastoral del Papa en el país: “Vayan y anuncien”. También convocó a traducir la fe y el compromiso social en acciones concretas y cotidianas en cada comunidad.

Di Nápoli concluyó su pronunciamiento con un reconocimiento a León XIV y al impacto de su mensaje espiritual e institucional, en el marco de su primera recorrida oficial por la Argentina.