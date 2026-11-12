Luciano di Nápoli recorrió los trabajos de asfalto en 26 de Septiembre y Fonavi 42. En el primero también se amplía el sistema pluvial, mientras el plan municipal ya completó casi 60 de las 81 calles previstas.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, recorrió las obras de pavimentación de 13 cuadras en los barrios 26 de Septiembre y Fonavi 42, donde hasta ahora las calles eran de tierra. En 26 de Septiembre, además, el municipio ejecuta trabajos para ampliar el sistema pluvial.

“Le va a cambiar la cara a ambos barrios”, resaltó di Nápoli. También señaló: “Las calles que están en obra son vías de salida y de entrada para todos sus vecinos”. Según se indicó, las tareas mejorarán la circulación y la conectividad, además de agilizar el escurrimiento del agua cuando llueve.

Pavimentación en 26 de Septiembre y Fonavi 42

Los equipos municipales terminaron el asfalto de Wilde, entre Circunvalación y Unanue. Queda pendiente el tramo entre Unanue y General Acha. En los próximos días, las cuadrillas seguirán por Ferrando, entre Wilde y Civit, y por Civit, desde Ferrando hasta Circunvalación.

Los trabajos forman parte del plan Santa Rosa en Obra. El proyecto contemplaba intervenir 79 calles, pero se incorporaron dos cuadras de Mariano Pascual y el total llegó a 81. “De esas, ya finalizamos casi 60”, explicó el intendente. Si las condiciones climáticas lo permiten, a fin de mes las cuadrillas se trasladarán a la calle Vaira, en Villa Elisa.

Ampliación del sistema pluvial en Santa Rosa

En el barrio 26 de Septiembre se construyen cuatro bocas de tormenta sobre Ferrando y Civit, de tres metros de largo cada una, y siete bocas de registro. La obra también comprende la instalación de 500 metros de cañería de PVC de 400 milímetros para aumentar la capacidad de desagüe.

Las bocas de tormenta recibirán el agua que escurra por Ferrando, Wilde y las zonas cercanas. El excedente será conducido al desagüe de la Avenida Circunvalación Sur y, desde allí, al Canal Sur, ubicado sobre la Ruta Nacional 35.

Avance del plan de pavimentación municipal

Desde el inicio del plan de infraestructura, que utiliza insumos elaborados en la Planta de Asfalto municipal, se completó el 72 por ciento de la pavimentación proyectada. El avance incluye las 13 cuadras previstas en Plan 5.000 y las 36 de Villa Parque.

También se terminaron siete cuadras en Villa Tomás Mason y tres en Fonavi 25. Las próximas intervenciones alcanzarán a Villa Elisa, con siete cuadras, y Villa Uhalde, con cuatro. Una vez concluido, el plan beneficiará de manera directa a más de 1.500 frentistas.