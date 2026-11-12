Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La ministra Marcela Feuerschvenger presentó ante la Comisión de Hacienda un presupuesto de 680 mil millones de pesos, equivalente al 25 por ciento del total provincial. También detalló la creación de cargos, la atención de comedores y el abordaje de situaciones de violencia en las escuelas.

La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, expuso ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el diputado Daniel Lovera, las principales prioridades de la cartera. Entre los temas destacados mencionó la creación de 29 cargos y 305 horas cátedra, la atención de comedores y refrigerios escolares, y el trabajo frente a situaciones de violencia.

La funcionaria explicó que el presupuesto educativo asciende a 680 mil millones de pesos, el 25 por ciento del total previsto por el gobierno provincial. La vicegobernadora Alicia Mayoral participó del encuentro.

Presupuesto educativo y creación de cargos en La Pampa

Feuerschvenger sostuvo que «la educación es una prioridad en esta provincia, para la que no es un gasto, es una inversión». También afirmó que invertir en educación y ciencia significa apostar al futuro y al desarrollo provincial.

Sobre los recursos previstos, indicó que contemplan los gastos de funcionamiento de las instituciones, los servicios de limpieza, los refrigerios, los comedores y el transporte escolar. También incluyen acciones pedagógicas, como el acompañamiento de las trayectorias escolares, la formación docente inicial y continua, los apoyos focalizados y las evaluaciones del sistema educativo.

La ministra precisó que se incorporarán 29 cargos y 305 horas cátedra, principalmente para educación inclusiva y escuelas secundarias, tanto técnicas como de bachillerato orientado. Las horas también se destinarán al ciclo orientado y, según explicó, buscan favorecer la retención de estudiantes en las escuelas técnicas. El monto presupuestado incluye los salarios docentes.

Sala de 3, matrícula escolar y refuncionalización de cargos

En relación con la obligatoriedad de la sala de 3 años el próximo año, Feuerschvenger señaló que, por el descenso de la matrícula y de los nacimientos, no será necesario crear cargos en esta etapa. La cobertura se realizará mediante la reorganización y refuncionalización de puestos del nivel inicial, con equipos de dirección, maestros de sala y preceptores.

La ministra explicó que La Pampa registra una caída de la natalidad desde 2014. El descenso ya se refleja en la escuela primaria y, de acuerdo con sus proyecciones, llegará a la secundaria en 2028. Aclaró que no está previsto cerrar escuelas por falta de matrícula y que el nivel primario también comenzó a reorganizar cargos ante la disminución de estudiantes.

Feuerschvenger agregó que, en un contexto de inclusión plena, las escuelas necesitan más acompañamiento y docentes de apoyo para sostener las trayectorias de los estudiantes en las distintas instituciones.

Comedores escolares y mantenimiento de las escuelas

La ministra afirmó que la situación social del país exige prestar «especial atención» a los refrigerios y comedores escolares. En La Pampa funcionan 64 comedores de nivel primario; en algunas localidades también reciben asistencia estudiantes de secundaria o de nivel inicial.

La cartera destina fondos específicos para esos servicios y para los refrigerios de las escuelas. Feuerschvenger también señaló que el mantenimiento edilicio forma parte de las responsabilidades del Ministerio de Educación.

Violencia escolar y trabajo con las familias

Al referirse a hechos de violencia dentro y fuera de las escuelas, la funcionaria destacó la tarea de docentes, directivos y equipos de apoyo, que trabajan en red con otros ministerios y junto a las familias. Sostuvo que estas situaciones requieren seguimiento y acompañamiento.

En el caso denunciado en Uriburu, adelantó que el viernes se realizaría un abordaje interministerial en la localidad, al considerar que se trata de una problemática que excede el ámbito escolar. También mencionó las políticas de cuidado vinculadas con el uso de redes sociales y pantallas, y llamó a asumir un compromiso social para mejorar la convivencia.

Formación docente continua en La Pampa

Feuerschvenger expresó su satisfacción con la formación docente continua en la provincia y señaló que la Red Pampeana de Formación Docente aprobó 310 propuestas de capacitación durante este año. En ese marco, contrastó la continuidad de la iniciativa provincial con el abandono del Instituto Nacional de Formación Docente por parte del gobierno nacional.