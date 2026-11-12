Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Los trabajos avanzan en 26 de Septiembre y Fonavi 42, con nuevas calles asfaltadas y mejoras en el sistema pluvial. El plan municipal ya completó el 72 por ciento del pavimento previsto.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, recorrió las obras de pavimentación en los barrios 26 de Septiembre y Fonavi 42, donde se asfaltan 13 cuadras que hasta ahora eran de tierra. En 26 de Septiembre también se amplía el sistema de desagües pluviales.

Las intervenciones apuntan a mejorar la circulación y la conexión en ambos sectores, además de facilitar el escurrimiento del agua durante las lluvias. “Le va a cambiar la cara a ambos barrios”, destacó el jefe comunal, quien remarcó que las calles intervenidas son vías de ingreso y egreso para los vecinos.

Pavimentación en 26 de Septiembre y Fonavi 42

Los trabajos ya finalizaron en Wilde, entre Circunvalación y Unanue. Ahora resta completar el tramo comprendido entre Unanue y General Acha. En los próximos días, las cuadrillas continuarán sobre Ferrando, entre Wilde y Civit, y en Civit, entre Ferrando y Circunvalación.

En el barrio 26 de Septiembre, la ampliación pluvial contempla la construcción de cuatro bocas de tormenta sobre Ferrando y Civit, de tres metros de largo cada una, y siete bocas de registro. Además, se instalarán 500 metros de cañería de PVC de 400 milímetros de diámetro.

Más capacidad para desagotar el agua de lluvia

Las nuevas estructuras permitirán captar el agua de las calles Ferrando, Wilde y sectores cercanos. El excedente será conducido al desagüe de la avenida Circunvalación Sur y, desde allí, al Canal Sur, ubicado sobre la Ruta Nacional 35.

Las obras integran el programa municipal Santa Rosa en Obra, que en un principio contemplaba pavimentar 79 calles. Luego se sumaron dos cuadras en Mariano Pascual y el total previsto llegó a 81. De ese conjunto, casi 60 ya están terminadas.

El plan municipal ya ejecutó el 72 por ciento del pavimento

Según informó el municipio, se completó el 72 por ciento del pavimento previsto, con insumos elaborados en la Planta de Asfalto municipal. Entre los sectores incluidos figuran Plan 5.000, con 13 cuadras; Villa Parque, con 36; Villa Tomás Mason, con siete; y Fonavi 25, con tres. También están previstas siete cuadras en Villa Elisa y cuatro en Villa Uhalde.

“De no mediar cuestiones climáticas adversas, a fin de mes las cuadrillas se trasladarán a la calle Vaira, en Villa Elisa”, anticipó di Nápoli. Una vez finalizado, el plan beneficiará de manera directa a más de 1.500 frentistas.