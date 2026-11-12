Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El presidente del Ente Provincial del Río Colorado, Jorge Poletti, participó de La Pampa Negocios 360 y destacó las oportunidades de inversión en 25 de Mayo, Casa de Piedra y el sistema de riego del río Colorado.

El presidente del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), Jorge Poletti, participó de La Pampa Negocios 360, un encuentro realizado en el Golden Center de Buenos Aires que reunió a más de 480 representantes empresariales, inversores e instituciones nacionales e internacionales.

La jornada fue encabezada por el gobernador Sergio Ziliotto. Poletti señaló que permitió presentar oportunidades de inversión y desarrollo en sectores estratégicos de la provincia, como la producción bajo riego, la agroindustria y la energía.

La Pampa presentó el potencial de sus áreas bajo riego

Las presentaciones contaron con la participación presencial de Sebastián Lastiri, director ejecutivo de la Agencia I-COMEX La Pampa, organismo público-privado dedicado a las inversiones y el comercio exterior de la provincia.

En un comunicado, Poletti destacó “el potencial de nuestras tierras bajo riego” y sostuvo que las iniciativas de vinculación empresarial pueden abrir camino a nuevos proyectos productivos.

“Desde el Ente Provincial del Río Colorado se valora especialmente el impulso de estas iniciativas, que permiten proyectar nuevas inversiones y emprendimientos productivos en las tierras bajo riego de nuestra región, promoviendo el aprovechamiento de sus recursos y la diversificación de la producción”.

25 de Mayo y Casa de Piedra, con oportunidades de expansión

El titular del EPRC señaló que las áreas productivas de 25 de Mayo, Casa de Piedra y el sistema de riego del río Colorado representan una oportunidad para ampliar la frontera productiva, fortalecer la agroindustria y generar nuevas posibilidades de crecimiento económico.

También remarcó la importancia de participar en espacios que conectan a la provincia con actores de la producción nacional e internacional. “La participación en estos espacios de vinculación empresarial contribuye a visibilizar el potencial de nuestras tierras, acercar oportunidades de inversión y fortalecer la articulación entre el sector público y privado”, expresó.

El EPRC busca promover inversión, producción y empleo

Poletti reafirmó la importancia de impulsar proyectos que conviertan el potencial de las zonas bajo riego en actividad económica y puestos de trabajo.

“Desde el EPRC reafirmamos la importancia de seguir promoviendo el desarrollo de las áreas bajo riego, impulsando proyectos que transformen el potencial de nuestra región en producción, inversión y empleo. Y eso significa “más producción, más oportunidades y un futuro de crecimiento para el oeste pampeano””.