El cuartel de Bomberos de la Policía incorporó equipamiento para incendios, rescates acuáticos y tareas de buceo. La entrega incluyó recursos del Gobierno provincial y de la Asociación Cooperadora.

El cuartel de Bomberos de la Policía de La Pampa recibió nuevos equipos para reforzar su respuesta ante incendios estructurales y forestales, rescates acuáticos y operaciones de buceo. La incorporación reunió recursos adquiridos por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de Policía, además de elementos aportados por la Asociación Cooperadora.

Entre los materiales entregados hay 23 equipos estructurales completos y 10 equipos de respiración autónoma, diseñados para trabajar en atmósferas contaminadas y situaciones de alto riesgo. También se sumaron trajes de neopreno, guantes para aguas frías, botas antideslizantes, waders, linternas tácticas y una computadora digital para monitorear y registrar inmersiones.

Equipamiento para incendios y rescates acuáticos

El ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, destacó que la adquisición se definió junto con el personal especializado y remarcó la importancia de priorizar la seguridad de los bomberos.

“Lo más importante es que esto sirve para preservar, en primer lugar, la vida de ustedes. No podemos pedirles que defiendan vidas si ustedes no están seguros ni trabajando bien”, expresó. Y agregó: “Los que saben son ustedes. Para elegir las herramientas de trabajo y el equipamiento, hay que convocar a los bomberos y ver qué es lo mejor”.

La Cooperadora aportó una camioneta Toyota Hilux

La Asociación Cooperadora sumó 24 equipos para incendios forestales, una camioneta Toyota Hilux para desplazamientos y peritajes, y un medidor de cuatro gases con su kit de carga. Su presidente, Daniel Zarza, valoró el trabajo conjunto que hizo posible las adquisiciones y el aporte de las y los asociados.

El jefe de Policía, Claudio Cano, señaló que contar con recursos adecuados es necesario para las tareas operativas y destacó la contribución de la Cooperadora para incorporar elementos destinados al combate de incendios forestales, un medidor de gases y un nuevo móvil.

“La labor del bombero de la Policía de La Pampa no admite improvisaciones ni excusas. Exige disciplina, temple y el recurso técnico adecuado para enfrentar el caos y la adversidad”.