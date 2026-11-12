El sospechoso recibió un disparo en el abdomen tras una persecución y fue trasladado al Hospital Favaloro, donde quedó internado fuera de peligro. El episodio es investigado por la Justicia y por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Un hombre resultó herido de un disparo en el abdomen durante un procedimiento policial realizado este mediodía en Villa Santillán. El operativo comenzó luego de que vecinos alertaran al servicio de emergencias 101 sobre una persona que saltaba por los techos e ingresaba en patios de distintas viviendas.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los efectivos recorrieron la zona hasta encontrar al sospechoso en la vía pública. Le dieron reiteradas voces de alto y le ordenaron que se detuviera y se arrojara al suelo, pero habría desobedecido las indicaciones y amenazado con dispararles.

Persecución y disparo en Villa Santillán

En medio de la persecución, el hombre habría llevado una mano hacia un objeto que tenía en la cintura y que, según los policías, parecía un arma de fuego. Ante lo que interpretó como una amenaza inminente, uno de los efectivos disparó con su arma reglamentaria y lo hirió en el abdomen.

A pesar de la lesión, el hombre siguió corriendo hasta ingresar a su vivienda. Según la información conocida sobre el caso, algunos familiares habrían intentado impedir inicialmente que el personal policial lo asistiera. Finalmente, una ambulancia del SEM lo trasladó al Hospital Favaloro.

El herido quedó internado fuera de peligro

El hombre recibió atención médica y quedó internado fuera de peligro. La lesión no requirió una intervención quirúrgica. Vecinos habían señalado que el sospechoso residía en el barrio y que era conocido en el ambiente delictivo; también afirmaron que habría ingresado en patios de viviendas y que solía circular armado, con armas de fuego o blancas.

Tras el episodio se realizaron peritajes y otras medidas para reconstruir las circunstancias del disparo. La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por Cristian Casais y Selva Paggi, y también interviene la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, debido a que un policía utilizó su arma reglamentaria.

Investigan el procedimiento policial

El efectivo que efectuó el disparo también recibió asistencia y contención psicológica. Las actuaciones judiciales y administrativas buscarán determinar cómo ocurrió el procedimiento y establecer las responsabilidades correspondientes.