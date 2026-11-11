La Comisión de Seguimiento y Control analizó la producción y la transición del área junto a síndicos de Pampetrol. Indicaron que la baja productiva estaba prevista y que podría revertirse con una nueva concesión e inversiones.

La Comisión de Seguimiento y Control del Régimen de Transición del Área Hidrocarburífera El Medanito analizó la actividad productiva, el funcionamiento de la sindicatura y las condiciones del proceso de transición. El encuentro fue presidido por Gisela Cuadrado y contó con la participación de los síndicos titulares de Pampetrol SAPEM Juan Pablo Fasce, Simón Guillermo Barreto y María Brenda Alonso.

Durante la reunión, Barreto explicó el alcance de la tarea de control dentro de la empresa. "Nosotros efectuamos observaciones, requerimos información y nuestra postura puede ser ponderada o no por los directores de la empresa", señaló.

El Medanito y el contexto de la industria hidrocarburífera

Fasce describió el escenario que atraviesa el sector y su impacto en el área. "Ciertamente, por esta coyuntura de concentrar todos los recursos a lo no convencional por parte de YPF, proliferaron en el país áreas de convencionales sin explotar. Entonces, las expectativas bajaron en relación al área", explicó.

Como ejemplo, mencionó la situación de Mendoza, donde, advirtió, "se están entregando áreas con regalías a cambio de mantenerlas operativas". También sostuvo: "Yo celebro la estrategia de YPF porque en poco tiempo se van a ver los resultados, pero hay que decir que trae consecuencias con otras áreas". A pesar de ese panorama, afirmó que El Medanito "está manteniendo la producción con alto grado de profesionalismo".

Transición, control legal y pozos activos

Alonso indicó que la sindicatura controla el cumplimiento de las normas y de la ley que rige la transición. "Como síndicos estamos para abogar por la parte legal. El cumplimiento de la ley. En este caso, la ley de transición", manifestó. Además, remarcó que "lo que nosotros estamos controlando es una operación transitoria".

Sobre los operadores que permanecen en situación de stand by, explicó que la transición "no contempla nuevas inversiones" y, por lo tanto, "tampoco genera una demanda adicional de trabajo". Ante una consulta sobre la actividad del área, Barreto informó que actualmente hay 320 pozos activos.

Producción, nueva concesión y remediación ambiental

Fasce definió la merma productiva como una "situación prevista" y señaló que "se espera que pueda modificarse" con la nueva concesión y las inversiones de la empresa que asuma la operación. Alonso aclaró que la concesionaria deberá respetar la banda de producción acordada.

"Pampetrol tiene garantizado el piso de producción, por eso, más allá de lo que se produzca, Pampetrol nunca va a recibir menos de ese piso. El riesgo lo afronta la empresa a cargo de la concesión", explicó Alonso. En cuanto a la remediación ambiental, Barreto indicó que se está "avanzando" con las tareas correspondientes.

Al cierre, Alonso volvió a precisar el alcance de la sindicatura: "Nuestra función es que todo lo que acontezca en el marco legal se cumpla".