El IPAV completó el listado de 42 adjudicatarios del segundo sorteo de viviendas destinado a familias de Santa Rosa. La instancia se realizó este miércoles al mediodía y permitió completar la asignación de las primeras 100 unidades habitacionales de este tramo.
El sorteo fue coordinado por el Instituto Autárquico de Vivienda y se transmitió en vivo por la Televisión Pública Pampeana. El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Lotería de San Luis, con una modalidad similar a la de la jornada anterior: las familias inscriptas pudieron seguir el bolillero y participar de manera virtual por Zoom.
El Gobierno provincial financió la continuidad de las viviendas
El plan habitacional había sido encuadrado originalmente en el programa nacional Casa Propia - Construir Futuro y quedó paralizado por decisiones de la administración central. Ante esa situación, la gestión del gobernador Sergio Ziliotto asumió la continuidad de las obras y las financió con recursos propios del tesoro provincial.
Impugnaciones para el sorteo de viviendas del IPAV
El organismo informó que el período formal para presentar impugnaciones a los sorteos realizados el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre comenzará el jueves 12 y tendrá una duración de 10 días hábiles.
Quienes deseen presentar objeciones reglamentarias deberán completar el formulario digital disponible en el sitio oficial del IPAV, en www.ipav.lapampa.gob.ar. Las fechas de las próximas etapas de adjudicación se comunicarán oportunamente por los canales institucionales.
Listado de los 42 adjudicatarios del miércoles 11 de noviembre
- Pullola Veronica Estefania - DNI 36221121
- Chinca Ana Luz - DNI 33998880
- Castaño Romina Solange - DNI 37389862
- Kenf Doris Aracelli - DNI 23758749
- Schvatzhenberger Valeria Daiana - DNI 32614434
- Olguin Fanny Lis - DNI 33242539
- Arce Graciela Del Valle - DNI 31942742
- Pereyra Matias Ezequiel - DNI 32614799
- Lardone Mariela Beatriz - DNI 26779498
- Rebolledo Jacqueline Georgina - DNI 34707669
- Sosa María Teresa - DNI 30853225
- Alegre Agustina Florencia - DNI 30261721
- Gimenez Maria De Los Angeles - DNI 26892305
- Cossi Daiana Judit - DNI 34487099
- Cabrera Melisa Soledad - DNI 34222011
- Cordoba Jennifer Lucia Anabel - DNI 39054119
- Anaya Medero Micaela Rocio - DNI 38296042
- Fiebig Garcia Rocio Antonella - DNI 39055902
- Diaz Evangelina - DNI 38038132
- Lopez Laila Edit - DNI 42164187
- Bustos Yamila Noelia - DNI 35386247
- Henriquez Aldana Michel - DNI 39942159
- Bengolea Virginia Soledad - DNI 31942365
- Garcia Rocio Belen - DNI 38552351
- Arce Florencia Magali - DNI 34608141
- Mossman Ana Karina - DNI 31799046
- Fuentes Marianela Daiana - DNI 36221192
- Piccolomini Adriana Florencia - DNI 38796582
- Valenzuela Antonella - DNI 37176894
- Painemil Micaela Rocio - DNI 38037951
- Rex Maria Belen - DNI 31482823
- Riesco Ariadna Vanesa - DNI 33941191
- Ponce Diana Ayelen - DNI 39384211
- Muñoz Stork Mariana Estrella - DNI 36800145
- Heredia Vanesa Del Valle - DNI 33251341
- Facio Paola Agustina - DNI 39941417
- Navarro Daiana Gisela - DNI 36221107
- Cupayolo Andrea Celeste - DNI 27856123
- Tomaso Florencia Antonela - DNI 41642484
- Alzugaray Maria Jose - DNI 41185993
- Cabrera Miguela Esperanza - DNI 94769407
- Corbalan Micaela Nelida - DNI 38552328
Adjudicatarias de viviendas accesibles
Además del listado de 42 personas, el sorteo incluyó a dos adjudicatarias de viviendas accesibles:
- Vivas Maria Anabel - DNI 29505736
- Bovio Romero Melina Betsabe - DNI 41036923