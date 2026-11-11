Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 3 min de lectura

El segundo sorteo completó la asignación de las primeras 100 unidades habitacionales del plan en la capital pampeana. El período de impugnaciones comenzará el jueves 12 de noviembre y se extenderá durante 10 días hábiles.

El IPAV completó el listado de 42 adjudicatarios del segundo sorteo de viviendas destinado a familias de Santa Rosa. La instancia se realizó este miércoles al mediodía y permitió completar la asignación de las primeras 100 unidades habitacionales de este tramo.

El sorteo fue coordinado por el Instituto Autárquico de Vivienda y se transmitió en vivo por la Televisión Pública Pampeana. El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Lotería de San Luis, con una modalidad similar a la de la jornada anterior: las familias inscriptas pudieron seguir el bolillero y participar de manera virtual por Zoom.

El Gobierno provincial financió la continuidad de las viviendas

El plan habitacional había sido encuadrado originalmente en el programa nacional Casa Propia - Construir Futuro y quedó paralizado por decisiones de la administración central. Ante esa situación, la gestión del gobernador Sergio Ziliotto asumió la continuidad de las obras y las financió con recursos propios del tesoro provincial.

Impugnaciones para el sorteo de viviendas del IPAV

El organismo informó que el período formal para presentar impugnaciones a los sorteos realizados el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre comenzará el jueves 12 y tendrá una duración de 10 días hábiles.

Quienes deseen presentar objeciones reglamentarias deberán completar el formulario digital disponible en el sitio oficial del IPAV, en www.ipav.lapampa.gob.ar. Las fechas de las próximas etapas de adjudicación se comunicarán oportunamente por los canales institucionales.

Listado de los 42 adjudicatarios del miércoles 11 de noviembre

Pullola Veronica Estefania - DNI 36221121

Chinca Ana Luz - DNI 33998880

Castaño Romina Solange - DNI 37389862

Kenf Doris Aracelli - DNI 23758749

Schvatzhenberger Valeria Daiana - DNI 32614434

Olguin Fanny Lis - DNI 33242539

Arce Graciela Del Valle - DNI 31942742

Pereyra Matias Ezequiel - DNI 32614799

Lardone Mariela Beatriz - DNI 26779498

Rebolledo Jacqueline Georgina - DNI 34707669

Sosa María Teresa - DNI 30853225

Alegre Agustina Florencia - DNI 30261721

Gimenez Maria De Los Angeles - DNI 26892305

Cossi Daiana Judit - DNI 34487099

Cabrera Melisa Soledad - DNI 34222011

Cordoba Jennifer Lucia Anabel - DNI 39054119

Anaya Medero Micaela Rocio - DNI 38296042

Fiebig Garcia Rocio Antonella - DNI 39055902

Diaz Evangelina - DNI 38038132

Lopez Laila Edit - DNI 42164187

Bustos Yamila Noelia - DNI 35386247

Henriquez Aldana Michel - DNI 39942159

Bengolea Virginia Soledad - DNI 31942365

Garcia Rocio Belen - DNI 38552351

Arce Florencia Magali - DNI 34608141

Mossman Ana Karina - DNI 31799046

Fuentes Marianela Daiana - DNI 36221192

Piccolomini Adriana Florencia - DNI 38796582

Valenzuela Antonella - DNI 37176894

Painemil Micaela Rocio - DNI 38037951

Rex Maria Belen - DNI 31482823

Riesco Ariadna Vanesa - DNI 33941191

Ponce Diana Ayelen - DNI 39384211

Muñoz Stork Mariana Estrella - DNI 36800145

Heredia Vanesa Del Valle - DNI 33251341

Facio Paola Agustina - DNI 39941417

Navarro Daiana Gisela - DNI 36221107

Cupayolo Andrea Celeste - DNI 27856123

Tomaso Florencia Antonela - DNI 41642484

Alzugaray Maria Jose - DNI 41185993

Cabrera Miguela Esperanza - DNI 94769407

Corbalan Micaela Nelida - DNI 38552328

Adjudicatarias de viviendas accesibles

Además del listado de 42 personas, el sorteo incluyó a dos adjudicatarias de viviendas accesibles: