Río Negro prevé iniciar en la segunda quincena de noviembre la recuperación de cuatro tramos críticos de las rutas nacionales 22 y 151. Los trabajos tendrán un plazo estimado de 120 días e incluirán sectores cercanos a Catriel.

El Gobierno de Río Negro prevé comenzar durante la segunda quincena de noviembre las primeras obras de recuperación en las rutas nacionales 22 y 151. La Provincia, que asumió la gestión de distintos tramos tras el traspaso de Nación, mantiene mientras tanto tareas de bacheo y repaso de banquinas.

La apertura de ofertas se realizó esta semana y el inicio de los trabajos dependerá de que se completen los trámites administrativos y financieros para adjudicar y contratar las obras. El plan contempla intervenciones en cuatro tramos considerados críticos para la seguridad vial, la conectividad y la actividad productiva.

Qué tramos de las rutas 22 y 151 serán intervenidos

La primera etapa incluye tres sectores de la Ruta Nacional 22 y uno de la Ruta Nacional 151, seleccionados a partir de relevamientos técnicos que detectaron los puntos con mayor deterioro. En la Ruta 22, las tareas abarcarán el tramo entre el puente sobre el río Colorado, en el límite entre La Pampa y Río Negro, y Choele Choel.

También habrá trabajos entre Choele Choel y Chichinales, con foco en las zonas de Chimpay y Chelforó, y en el sector entre Fernández Oro y Cipolletti, que incluye el área de Puente 83. Las obras prevén reparación de calzadas, recuperación de banquinas, reconstrucción de sectores dañados, mejoras en colectoras y señalización.

La Ruta 151, clave para Catriel y la actividad petrolera

En la Ruta Nacional 151, la intervención se realizará entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa, con prioridad en los sectores más afectados de las inmediaciones de Catriel. El corredor es utilizado por habitantes de La Pampa y por quienes viajan hacia la Patagonia, en ambos sentidos.

La ruta tiene un papel estratégico para la actividad hidrocarburífera del norte rionegrino. Por allí circulan empresas petroleras, contratistas, transportistas y proveedores que operan en Catriel y en los yacimientos de la región, además de equipos, insumos, cargas especiales y trabajadores vinculados con la producción de petróleo y gas.

La mejora de este corredor busca acompañar el desarrollo de la actividad energética, reducir riesgos operativos y ofrecer mejores condiciones al transporte. Mientras avanza la adjudicación de las obras principales, Vialidad Rionegrina ya inició tareas de bacheo y acondicionamiento en sectores cercanos a Catriel, entre los más comprometidos de la traza.

Licitación de las obras viales en Río Negro

Para el tramo de la Ruta 151 entre Medanito y el límite con La Pampa presentaron ofertas Ribeiro SRL, CECO SA e Ingeniería y Arquitectura. Otras empresas constructoras participan de la licitación de los distintos sectores de la Ruta 22.

Los trabajos tendrán un plazo estimado de ejecución de 120 días. El plan forma parte del proceso de recuperación que Río Negro lleva adelante tras asumir la gestión de tramos de ambas rutas nacionales, consideradas fundamentales para la circulación regional, el transporte de cargas y actividades como la producción hidrocarburífera.