En su última misa en la Argentina antes de viajar a Perú, el Papa pidió tender puentes de caridad frente a la pobreza y la falta de trabajo. También recordó a Francisco y convocó al país a anunciar el Evangelio con palabras y obras.

El papa León XIV cerró su gira por la Argentina con una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, ante más de tres millones de personas. En la celebración, exhortó a tender puentes de caridad, especialmente hacia quienes atraviesan la pobreza o la falta de trabajo.

La ceremonia fue la última que encabezó en el país antes de partir rumbo a Perú. El Santo Padre vistió una casulla celeste y blanca, en alusión a los colores de la bandera argentina.

El mensaje de León XIV ante la pobreza y el sufrimiento

Durante su homilía, el Papa señaló: "Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares".

Luego llamó a buscar la reconciliación y la esperanza en medio de las dificultades. "En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad", expresó.

León XIV también pidió reconocer las faltas y revisar la historia personal y colectiva. "Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, 'perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar'. Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra".

El recuerdo del papa Francisco en la Basílica de Luján

En otro tramo de la misa, el Santo Padre evocó a Jorge Bergoglio y su vínculo con la Virgen de Luján. "Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: 'Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide'", afirmó.

Un llamado a vivir la caridad y anunciar el Evangelio

El Papa sostuvo que la caridad debe expresarse en la vida cotidiana y seguir el ejemplo de María y Jesús. "Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron 'hasta el extremo'. No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza", señaló.

León XIV reconoció que existen numerosas dificultades, pero destacó los gestos de solidaridad que nacen en la comunidad. Mencionó, entre otros ejemplos, "el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita".

Al cierre de la celebración, convocó a los fieles a continuar la misión evangelizadora. "Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío, tal como recibimos al finalizar la Santa Misa: el envío a la misión. ¡Vayan y anuncien! porque 'no podemos callar lo que hemos visto y oído'. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. ¡Argentina, levántate y camina! Como nos dice San Agustín: 'ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien'", agregó.